Aviso amarillo por máximas cercanas a los 40 grados para despedir el verano en Bizkaia

Una masa de aire subtropical disparará los termómetros en el interior del territorio

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:19

El último coletazo del verano llega con fuerza a Bizkaia. Este miércoles ya se va a notar el aumento de las temperaturas debido a la masa de aire subtropical que afecta a gran parte de la península y que también tendrá impacto en la cornisa cantábrica. Sin embargo, irá a más. Mañana el termómetro pegará un nuevo estirón con máximas cercanas a los 40 grados en el interior de la provincia. Por ello, la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha anunciado que activará el aviso amarillo por calor extremo entre las 13.00 y las 20.00 horas.

A pesar de que muchos ya pensaban en el cambio de armario, lo cierto es que este jueves y viernes el tiempo volverá a ser veraniego. El calor se dejará sentir con dos jornadas con temperaturas extraordinariamente elevadas para esta época del año. El viento de componente sur hará que el mercurio se dispare en el interior del territorio. En la costa soplará la brisa, por lo que las máximas serán más suaves.

Algunas de las máximas previstas para este jueves:

- Bilbao: 38 grados.

- Orozko: 39 grados.

- Balmaseda: 38 grados.

- Sestao: 34 grados.

- Getxo: 31 grados.

El viernes, el aviso amarillo también permanecerá activo entre las 13.00 y las 20.00 horas, si bien las máximas no se prevé que rebasen los 35. Pero apretará el sol y el calor. Por la tarde, podrían entrar nubes y bajar las temperaturas. De hecho, no se descartan tormentas.

Giro radical

A partir de ahí, el fin de semana el panorama será totalmente distinto. Según la predicción semanal del organismo estatal, el sábado podrían superarse los 30 grados, pero el domingo se producirá un desplome del mercurio con máximas que no pasarán de los 20. Además, las mínimas bajarán de forma notable. Se notará bastante más fresco. El lunes, día oficial de entrada del otoño, las mínimas serán de 10 grados y las máximas de 19.

