Atropellan a una mujer en en Txurdinaga El suceso ha tenido lugar en la calle Doctor Ornilla, junto al Parque Europa

Gabriel Cuesta Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Una mujer ha sido atropellada este sábado por la noche en el barrio bilbaíno de Txurdinaga, según testigos presenciales. El suceso ha tenido lugar poco después de las ocho de la tarde en la calle Doctor Ornilla, junto al concurrido Parque Europa. Por el momento, se desconocen las circunstancias de los hechos.

Varios transeúntes han acudido para auxiliar a la víctima y han llamado a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se ha trasladado la Ertzaintza y una ambulancia para prestar atención sanitaria. Por el momento, se desconoce el estado de la mujer.

