Apuñalan en el cuello a una educadora social de un piso tutelado en Bilbao

Una educadora social de un piso tutelado por la Diputación de Bizkaia ha sido apuñalada esta noche en el barrio bilbaíno de Txurdinaga. La mujer ... tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario y se recupera de las heridas de pronóstico reservado. Uno de los menores con los que convivía le asestó varios cortes en la parte superior del cuerpo, entre ellos uno en el cuello. Este último ataque podía haber tenido consecuencias muy graves, al quedarse a unos centímetros de la aorta, según ha podido saber EL CORREO.

En el momento de la agresión estaban durmiendo en el hogar más chavales, todos ellos menores de edad. Ante la gravedad del suceso se resguardaron en sus habitaciones, excepto uno de ellos que intentó proteger a la trabajadora y se enfrentó al agresor de 16 años.

El departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia no ha querido referirse al suceso al no informar sobre asuntos relacionados con menores de edad. Por su parte, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha confirmado que hay una «persona detenida» por su implicación en los hechos, pero no ha aportado más datos al haber «menores de edad» implicados. El presunto agresor pasará a disposición judicial en las próximas horas.