Las apuestas online se duplican en Bizkaia en una década y superan los 6 millones

La entrada en vigor hace tres años de un nuevo reglamento de juego en Euskadi, que acotaba el número de salones, locales de apuestas, casinos ... y otros establecimientos, se ha traducido en un cierre paulatino de negocios. Sin embargo, lejos de descender, las transacciones han ido al alza -21 millones de apuestas en 2024, un 15,7% más que hace una década- empujadas por los canales online. En 2014, en internet se efectuaban el 17% de las apuestas. En 2024, alcanzaron ya el 28,6%, tras casi duplicarse y pasar de 3,4 millones a más de 6.

Con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra hoy, el Gobierno vasco publicó la semana pasada un estudio que cifraba en 28.000 las personas con algún tipo de problema o de riesgo de padecer ludopatía. Y el análisis también puso sobre la mesa que cada vez son más, sobre todo jóvenes, quienes apuestan por internet -el 37,1% lo hace- y, en gran medida, solos.

En ese sentido, Aitor Uriarte, director de Juegos y Espectáculos, precisa, con los datos recabados a lo largo de 2024, que en ese canal, el online, «la apuesta media es más alta» que en la modalidad presencial, de 13,53 euros frente a por ejemplo los 7,72 en la hostelería, que sigue siendo el lugar en el que se hacen más transacciones (7,8 millones de jugadas el año pasado). «En un bar, si vas a apostar, te está viendo todo el mundo, es un ámbito muy abierto», explica. De hecho, sostiene, «gran parte de las apuestas en hostelería se hacen en grupo, por ejemplo con los restos del bote, y son más pequeñas». Es, razona, «una apuesta igual menos formada que otras, que no repercute tanto en el bolsillo».

El problema llega, prosigue, entre «los que empiezan a creerse profesionales», que «cuando comienzan a perder quieren recuperar lo perdido, siguen perdiendo más y se meten en un agujero». Y eso, que no siempre se recupera la inversión, también lo reflejan los datos que maneja la consejería. Si la apuesta media en internet asciende a 13,53, el premio se queda en 11,88, por lo que la ganancia es negativa, de -1,65 euros.

El año pasado, los vizcaínos gastaron 207,4 millones de euros en apuestas -el 39% del desembolso fue online-, el máximo de la década. Recuperaron en premios 176,8 (40% a través de internet), también la cifra más alta.

Controles efectivos

Lo que sí tiene claro Uriarte es que, pese a lo grande de la red, existen «controles», y que estos «son efectivos». «Las casas de apuestas tienen un montón de medidas de acceso, y los menores de edad tienen una serie de filtros y cortafuegos», asegura antes de aclarar que las empresas disponen de «protocolos» que les permiten «detectar» si un adolescente «está usurpando la identidad de otra persona», por ejemplo con el DNI y la tarjeta de sus padres, para jugar.

Además, apunta, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), generalmente denominado registro de autoprohibidos, es «común» para las apuestas online y presenciales, por lo que las personas inscritas tampoco pueden jugar en internet. En los últimos años, los apuntados en esta base de datos se han disparado, especialmente desde la instalación obligatoria, a finales de 2022, de controles de acceso en todos los salones de juego de Euskadi, a los que no pueden entrar las personas apuntadas en el RGIAJ. En diciembre de ese año, 1.036 vizcaínos figuraban en este listado, mientras que el pasado septiembre ascendían ya a 2.427. «Nos sorprendió el incremento», reconoce Uriarte, que vincula la puesta en marcha de los controles con el aumento porque muchas personas «se enteraron así de la existencia del registro». «En los accesos, hay que enseñar el DNI, y los propios locales explican por qué y qué es el registro. Había gente que no lo conocía y se ha ido acercando a que les demos de alta», detalla. Pero quienes tienen problemas con el juego no son los únicos que se apuntan. «Es conveniente que el entorno de estas personas también se inscriban», afirma.