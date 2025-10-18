El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Foto de archivo E. C.

La anciana retenida por su hijo entre basura y gatos muertos se recupera en el hospital

Demenciada, con Covid y úlceras de haber estado encamada, evoluciona favorablemente en una habitación custodiada por vigilantes

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La mujer de 84 años a la que su hijo mantenía retenida en su habitación rodeada de basura y animales muertos, se recupera de su ... grave deterioro físico en el hospital de Basurto donde ingresó tras ser rescatada por la Ertzaintza del caserío, ubicado en la subida al Pagasarri. Demenciada, enferma de Covid y con úlceras por el cuerpo de haber estado encamada mucho tiempo, la paciente evoluciona favorablemente. Cuando reciba el alta médica, está previsto que ingrese en una residencia. La habitación estaba custodiada por vigilantes de seguridad.

