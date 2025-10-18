La anciana retenida por su hijo entre basura y gatos muertos se recupera en el hospital

La mujer de 84 años a la que su hijo mantenía retenida en su habitación rodeada de basura y animales muertos, se recupera de su ... grave deterioro físico en el hospital de Basurto donde ingresó tras ser rescatada por la Ertzaintza del caserío, ubicado en la subida al Pagasarri. Demenciada, enferma de Covid y con úlceras por el cuerpo de haber estado encamada mucho tiempo, la paciente evoluciona favorablemente. Cuando reciba el alta médica, está previsto que ingrese en una residencia. La habitación estaba custodiada por vigilantes de seguridad.

El hijo, que permaneció en paradero desconocido durante tres días, fue detenido por la Policía autonómica el viernes por la noche, cuando cenaba en un bar del barrio de Deusto. El hombre, identificado como I.A.A., conocido como 'El lechero', de 60 años y con antecedentes policiales, está acusado de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, retención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.

Cuerda de escalar

Alertados por vecinos, los ertzainas se presentaron en la vivienda el pasado martes sobre las cinco de la tarde. Al entrar, descubrieron con horror que la casa estaba llena de excrementos y otros desechos. La mujer, que gritaba pidiendo auxilio, estaba encerrada en el dormitorio del fondo, cuy

Ampliar Habitación en la que fue encontrada la mujer E. C.

o pomo estaba atado a otro con una cuerda de escalar.

Con muebles tirados por el suelo, y rodeada de basura, heces y orines, así encontraron a la anciana, que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Basurto. Al menos tres de los perros desnutridos y en situación de abandono que había en la vivienda fueron trasladados a la perrera municipal.