La anciana retenida por su hijo entre basura y gatos muertos se recupera en el hospital
Demenciada, con Covid y úlceras de haber estado encamada, evoluciona favorablemente en una habitación custodiada por vigilantes
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:08
La mujer de 84 años a la que su hijo mantenía retenida en su habitación rodeada de basura y animales muertos, se recupera de su ... grave deterioro físico en el hospital de Basurto donde ingresó tras ser rescatada por la Ertzaintza del caserío, ubicado en la subida al Pagasarri. Demenciada, enferma de Covid y con úlceras por el cuerpo de haber estado encamada mucho tiempo, la paciente evoluciona favorablemente. Cuando reciba el alta médica, está previsto que ingrese en una residencia. La habitación estaba custodiada por vigilantes de seguridad.
El hijo, que permaneció en paradero desconocido durante tres días, fue detenido por la Policía autonómica el viernes por la noche, cuando cenaba en un bar del barrio de Deusto. El hombre, identificado como I.A.A., conocido como 'El lechero', de 60 años y con antecedentes policiales, está acusado de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, retención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.
Cuerda de escalar
Alertados por vecinos, los ertzainas se presentaron en la vivienda el pasado martes sobre las cinco de la tarde. Al entrar, descubrieron con horror que la casa estaba llena de excrementos y otros desechos. La mujer, que gritaba pidiendo auxilio, estaba encerrada en el dormitorio del fondo, cuy
o pomo estaba atado a otro con una cuerda de escalar.
Con muebles tirados por el suelo, y rodeada de basura, heces y orines, así encontraron a la anciana, que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Basurto. Al menos tres de los perros desnutridos y en situación de abandono que había en la vivienda fueron trasladados a la perrera municipal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión