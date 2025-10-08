El aeropuerto de Loiu quiere expandirse otras dos hectáreas y ganar 6 plazas más para la pernocta de aviones

El aeropuerto de Bilbao quiere expandirse en los próximos años otras 2 hectáreas (20.000 metros cuadrados). Se trata de una superficie similar a la ... que ocupan dos estadios de San Mamés. En el otro lado de la balanza, Loiu prevé desafectar 3,8 hectáreas de suelo que están condicionadas ahora por el uso aeroportuario. Este cambio es uno de los que recoge el nuevo Plan Director de 'La Paloma' que acaba de ser aprobado y cuyo texto íntegro se publicará en breve en el Boletín Oficial.

Por el momento, se conocen solo algunos detalles que ha transmitido en la mañana de este miércoles el Ministerio de Transportes. El nuevo documento prepara el terreno para esa ampliación que está ya comprometida y que prevé extender las alas de la actual terminal para dar un salto en la capacidad del aeropuerto vizcaíno. El Plan Director, no obstante, no incluye ni financiación ni revela qué inversión hace falta.

En realidad, el documento aprobado es una declaración de intenciones, un aviso para el resto de administraciones y municipios que rodean el aeródromo de qué proyectos están en mente ahora mismo de los responsables del Ministerio. Puede que estos cambios se lleven a cabo o puede que, finalmente, no se hagan.

Como datos relevantes, además de expandirse 2 hectáreas, Transportes anuncio su deseo de trasladar la zona de carga al norte del aeropuerto, junto a la parte izquierda de la terminal, cerca de la gasolinera y las naves logísticas que ya operan allí. Esto permitiría afianzar un área industrial importante en esa parte del campo de vuelos y, de forma paralela, permitiría liberar suelo en la zona sur, en Sondika, donde se quiere facilitar la implantación de empresas aeronáuticas y del sector.

De hecho, este interés por recuperar el viejo aeropuerto es algo que se ha ido incluyendo en los diferentes planes directores de los últimos 25 años, pero que no acaba de concretarse.

Insonorizar más viviendas

El nuevo documento también refleja la idea de agrandar la plataforma donde duermen los aviones. El objetivo es ganar más espacio para que puedan pernoctar más aeronaves. Esto es importante porque garantiza servicios a primera hora y genera más empleo, ya que también las tripulaciones y mecánicos tienen que basarse aquí. En este sentido se quiere ampliar las dependencias en seis nuevas posiciones. Actualmente hay 22 plazas disponibles (6 en fingers y 16 en plataforma), en función del tamaño de los aparatos. Alguna noche han llegado a estar 18 aviones al mismo tiempo, muy cerca del límite.

Por último, el Plan Director también define las nuevas servidumbres aeronáuticas y acústicas. Como ya adelantó EL CORREO, se van a meter más viviendas (otras 474) en el plan de aislamiento contra el ruido, al entender que el aumento de operaciones previsto va a afectar a más hogares.