La Aemet anuncia noches tropicales esta semana en Bizkaia: estos son los municipios que no bajarán de 20 grados de mínima La ola de calor complicará el descanso nocturno en muchos hogares

Silvia Osorio Domingo, 10 de agosto 2025, 13:26 | Actualizado 14:12h.

El sofocante inicio de semana que se espera en Bizkaia va a traer noches que, por el momento, serán las más calurosas del año. El mercurio ha comenzado a escalar este domingo en el territorio, sobre todo en el interior, donde se esperan máximas de 36 grados a consecuencia de la ola de calor que azota a la Península pero que por la provincia había pasado de puntillas. Hasta ahora.

Este lunes. el subidón térmico se notará algo más -se pueden alcanzar valores de 37 grados en localidades del interior- y, de hecho, desde las 00.00 horas se activará el aviso amarillo por temperaturas extremas, que se prolongará durante toda la jornada. En la costa, en cambio, se sentirá más alivio, pues no se espera que las máximas sobrepasen los 30 grados.

Por el día, apretará el calor, y por la noche, refrescará menos que de costumbre. Tanto Euskalmet como Aemet anuncian noches tropicales en varios municipios vizcaínos, al menos, hasta este viernes. Gran parte de la provincia, incluida la costa, dormirá con mínimas que no bajarán de los 20 grados. Se trata del límite a partir del cual se considera noche tropical, una situación a la que no estamos habituados por estos lares.

#Tmin



✅ Gaur gauean tenperatura ez da asko jaitsiko.



✅ Las mínimas de mañana no bajarán de los 19-20 ºC en muchos lugares. pic.twitter.com/tT1v0JmO1R — Euskalmet (@Euskalmet) August 10, 2025

En la capital vizcaína, se prevén cuatro noches sin bajar de la barrera de los 20 o 21 grados. Misma situación se vivirá en otros municipios del interior como Orozko, Sopuerta o Galdakao, localidades que se convierten en un horno cuando se producen episodios de temperaturas extremas. En otros pueblos como Orduña, en la madrugada del domingo al lunes, se espera incluso más calor: la Aemet pronostica 22 de mínima y en torno a los 20 el resto de la semana. En el litoral vizcaíno, Getxo, Portugalete, Bakio o Bermeo, las temperaturas nocturnas también oscilarán entre los 20 y 21 grados.

¿Por qué es una noche tropical?

No se espera que las mínimas sean tan elevadas como hace un año, cuando una ola de calor también golpeaba a la provincia con jornadas achicharrantes y por la noche fue complicado pegar ojo. Entonces, algunas estaciones de Euskalmet arrojaron valores por encima de los 22 grados. En concreto, Güeñes se anotó 22,7, la máxima del territorio.

El problema es que las casas se encuentran recalentadas más de la cuenta después de varios días en los que el calor ha ido a más. A pesar de abrir las ventanas de par en par, las temperatura apenas baja. En estas noches tropicales se complica el descanso ya que la temperatura ambiente de confort para el cuerpo humano se sitúa entre 16 y los 18. Por encima de estos valores, comenzamos a notar desazón térmica.

Según Aemet, noche tropical es un término utilizado para designar aquella noche en la que la temperatura no baja de los 20 grados. Es un término ampliamente utilizado tanto en los medios de comunicación como en trabajos científicos. Otros términos relacionados, que se usan cada vez con mayor asiduidad, son noche tórrida o ecuatorial, utilizados para designar las noches cuya temperatura mínima es de 25 grados o superior. También se está empezando a usar la expresión noche infernal para las noches en las que la temperatura no baja de los 30 grados, cada vez más frecuentes en las regiones más cálidas del planeta.