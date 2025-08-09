La ola de calor llega a Bizkaia: aviso amarillo por temperaturas extremas para este lunes El subidón térmico afectará tanto al interior como a la costa con valores por encima de los 35 grados

Silvia Osorio Sábado, 9 de agosto 2025, 14:00 | Actualizado 14:12h.

La intensa ola de calor que azota a toda la península desde hace casi una semana llega a Bizkaia este domingo. Sin embargo, se prevé que el lunes sea el peor día. Se espera una jornada abrasadora. Euskalmet ha anunciado que activará el aviso amarillo por temperaturas extremas en la costa y en el interior del territorio entre las 00.00 y las 23.59 horas.

El episodio térmico de temperaturas extremas, uno de los más largos que se recuerdan en estas fechas, está achicharrando a prácticamente todo el país, decretándose alertas rojas, el mayor de los niveles de peligro, en varias comunidades como Canarias, donde se pueden alcanzar los 44 grados.

Por el territorio, por el momento, la canícula ha pasado de puntillas. Sí, ha mejorado el tiempo y el mercurio ha subido, pero las jornadas han sido llevaderas. A partir de mañana, la situación cambiará. La ola de calor impactará de lleno con valores cercanos a los 35 grados. En el interior el calor apretará más que en la costa, donde no se superarán los 30 o 31.

Noche tropical

Sin embargo, el lunes, el termómetro subirá más. En Bilbao se podría pasar de los 36 y en Getxo de los 30. De ahí, que desde la Agencia Vasca de Meteorología se haya optado por lanzar el aviso amarillo como medida de precaución. Pero las jornadas asfixiantes no terminarán ahí. El martes termómetro bajará de forma ligera y se situará en torno a los 30 grados en la provincia, pero para el miércoles volverá a escalar hasta los 36, según indica Aemet en su página web. Se espera que a partir de esta jornada las máximas comiencen a aflojar.

Por su parte, las mínimas crecerán en todo el territorio y se esperan los valores más elevados del verano, por encima de los 20 grados durante varias jornadas. El lunes, tanto en el interior como en el litoral, la temperatura por la noche no bajará de los 20 grados, pero para el jueves se esperan valores más altos y poco habituales por estos lares, incluso, 22.