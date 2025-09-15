El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero

La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Una masa de aire extraordinariamente cálido se dejará sentir a partir del miércoles

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:57

Bizkaia despedirá el verano con una nueva ola de calor que traerá temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año. A medida que avance la semana, los termómetros irán creciendo hasta alcanzar valores por encima de los 30 grados. El subidón térmico se dejará sentir, sobre todo, a partir del miércoles. Se prevén varias jornadas totalmente veraniegas. El jueves, incluso, se prevén 36 grados de máxima.

Según avanza la Aemet en su pronóstico semanal, el tiempo experimentará un giro radical a partir de este martes debido a una «masa de aire extraordinariamente cálido». Hoy, el día se presenta más revuelto. El culpable es un frente que ha traído nubosidad y podría probar chubascos débiles. Sin embargo, las máximas se mantendrán en 25 grados.

Y de ahí, hacia arriba. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología como Euskalmet, prevén una situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos o despejados. El mercurio subirá de forma progresiva. Mañana se esperan valores similares -26 grados-. El cambio se notará especialmente a partir del miércoles. Será cuando el termómetro se estire hasta cerca de los 30 grados.

El jueves será una jornada más calurosa. El organismo estatal anuncia 36 grados de máxima en Bilbao, si bien la previsión todavía es prematura. El territorio se verá afectado por esta situación anticiclónica que en el resto del país se notará de forma más intensa con temperaturas cercanas a los 40 grados en el sur.

Al día siguiente, continuará el tiempo veraniego. Sin embargo, las máximas podrían bajar de forma ligera, si bien se quedarán por encima de los 30. Este episodio de calor, sin embargo, no durará demasiado. Para el sábado 20 se espera que la lluvia regrese a la provincia acompañada de un bajón térmico.

