Aburto se suma a Zupiria y vincula el uso de armas blancas con «culturas donde el valor de la vida es diferente»

Despeja el debate sobre su futuro como candidato y se remite al proceso en el PNV del año que viene

E. C.

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:10

Comenta

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha sumado hoy a la tesis del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en relación a la proliferación ... de armas blancas y el aumento en el número de homicidios en Euskadi. El miércoles el consejero verbalizó por primera vez que parte del problema era la llegada de personas extranjeras sin arraigo. Y hoy, el alcalde se ha sumado a esa reflexión: «Tenemos un problema con el uso de las armas blancas en culturas donde muchas veces el valor de la vida es diferente al que tenemos nosotros». Además, ensalzó la actuación policial en la identificación de sospechosos y el decomiso de armas blancas.

