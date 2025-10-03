Aburto se suma a Zupiria y vincula el uso de armas blancas con «culturas donde el valor de la vida es diferente»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha sumado hoy a la tesis del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en relación a la proliferación ... de armas blancas y el aumento en el número de homicidios en Euskadi. El miércoles el consejero verbalizó por primera vez que parte del problema era la llegada de personas extranjeras sin arraigo. Y hoy, el alcalde se ha sumado a esa reflexión: «Tenemos un problema con el uso de las armas blancas en culturas donde muchas veces el valor de la vida es diferente al que tenemos nosotros». Además, ensalzó la actuación policial en la identificación de sospechosos y el decomiso de armas blancas.

Aburto se pronunció así en una entrevista en RNE, en la que hizo un repaso por temas de actualidad. Entre ellos, la anunciada renuncia del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, sobre la que ha manifestado su «respeto absoluto». Sin embargo, evitó avanzar cuál va a ser su futuro, ni si va a presentarse como candidato en las elecciones de 2027. Esa reflexión llegará «el año que viene», y apostó por seguir trabajando «todos los días» sin perder energías en esas disquisiciones.

Por otro lado, ha explicado que su Gobierno planteará unos presupuestos para 2026 que serán «más altos que los de 2025» y que permitirán «abordar todos y cada uno de los planes de mandato». Entre las prioridades de lo que resta de legislatura, ha señalado, entre otros, los temas de seguridad y vivienda.

Según ha indicado, la seguridad «es la mayor preocupación que tenemos y también la mayor de nuestras ocupaciones». Tras destacar que Bilbao cuenta con «900 policías en la calle», ha incidido en que «la seguridad tiene que ser algo compartido» con la ciudadanía, a la que ha animado a «denunciar las cosas que pasen», con la Fiscalía y Judicatura, con quien hay que «hacer un trabajo conjunto», con la Ertzaintza y con otras instituciones.