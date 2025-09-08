El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las tres cárceles vascas de Zaballa, Basauri y Martutene se encuentran sobreocupadas. Ignacio Pérez

439 presos, 33 de ellos mujeres, cumplen condena en la cárcel de Basauri

Todas las féminas se encuentran en tercer grado y con un control telemático, lo que les permite no tener que pisar la prisión vizcaína

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:00

Las tres cárceles vascas, Zaballa, Basauri y Martutene, se encuentran sobreocupadas y la tendencia es a seguir aumentando la población penitenciaria. Según los datos recogidos ... por la Fiscalía Superior del País Vasco en su memoria anual correspondiente al ejercicio de 2024, que fue publicada el viernes por la tarde, un total de 439 presos cumplen condena en el centro penitenciario de Bizkaia. 33 de ellos son mujeres, todas ellas penadas y en régimen de tercer grado, lo que les permite, mediante un control telemático, vivir fuera de la prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 439 presos, 33 de ellos mujeres, cumplen condena en la cárcel de Basauri

439 presos, 33 de ellos mujeres, cumplen condena en la cárcel de Basauri