439 presos, 33 de ellos mujeres, cumplen condena en la cárcel de Basauri

Las tres cárceles vascas, Zaballa, Basauri y Martutene, se encuentran sobreocupadas y la tendencia es a seguir aumentando la población penitenciaria. Según los datos recogidos ... por la Fiscalía Superior del País Vasco en su memoria anual correspondiente al ejercicio de 2024, que fue publicada el viernes por la tarde, un total de 439 presos cumplen condena en el centro penitenciario de Bizkaia. 33 de ellos son mujeres, todas ellas penadas y en régimen de tercer grado, lo que les permite, mediante un control telemático, vivir fuera de la prisión.

Llevan un brazalete para estar localizables de manera permanente y cuando han cumplido una parte de la condena y les permiten salir de la prisión de Zaballa, la única vasca con un módulo femenino, como la mayoría residen o tienen vínculos con Bizkaia, pasan a depender del penal de Basauri y no del de Álava. Desde la pandemia, esta fórmula de cumplimiento se ha extendido, ya que permite no masificar las prisiones.

También muchos de los varones, 273, están clasificados en este régimen, el más laxo, ya que de lo contrario no cabrían en el vetusto edificio ubicado en Basauri, que acumula ya 60 años de historia desde su construcción. Otros 61 han accedido al segundo grado. Es el paso intermedio a la libertad, que les permite salir a trabajar o a otro tipo de actividades. En 2024 no había ninguno en primer grado, y 105 seguían sin clasificar, esto es porque acaban de ingresar o son preventivos. Una vez que la sentencia se hace firme y son considerados penados, sólo pueden pasar dos meses sin haber sido clasificados en algún régimen penitenciario, explican fuentes internas.

Del global, sólo 64 son preventivos, esto es, que aún no han sido sometidos a un juicio y se encuentran en prisión provisional como medida cautelar. El número de internos de Basauri se ha incrementado con respecto a 2023, cuando había 382 presos, 59 de ellos preventivos, es decir, que aún no habían sido condenados.

Casi 1.000 permisos de salida

La competencia sobre las prisiones ha sido transferida al Gobierno vasco, que la asumió en 2021. En total, en Euskadi había 1.701 internos, un centenar más que el año anterior, cuando se contabilizaron 1.605 presos, según los datos oficiales de la Fiscalía. La mayoría se encuentran recluidos en la cárcel de Zaballa, la más grande del País Vasco, que acoge a 808 hombres y 86 mujeres, de los que 78 son preventivos, entre ellos, por ejemplo, Iñaki Urdangarin, el que fuera yerno del rey emérito, de origen alavés, y que terminó su condena en esta prisión. 80 mujeres figuran como penadas. En la actualidad la cifra ha seguido aumentando y supera ya los 900 internos, incluyendo a las féminas.

La cárcel guipuzcoana de Martutene, que tiene ya 77 años y está previsto que cierre próximamente, ya que se ha construido la nueva de Zubieta, concentra a 348 internos varones y 20 mujeres, de los que 59 son preventivos.

En la comunidad autónoma sólo hay un único juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que cubre las tres cárceles vascas. Fiscales adscritos en Bizkaia se desplazan de forma periódica al centro penitenciario de su territorio para mantener contactos con los internos que lo hubieran solicitado. Se han concedido casi un millar de permisos de salida, 988, frente a los 784 del año anterior y se han impuesto 431 sanciones disciplinarias, cuando en 2023 fueron 387.

487 recuperaron la libertad condicional, más del doble que en el mismo período anterior, cuando fueron sólo 203 y 57 realizaron trabajos en beneficio de la comunidad. En 539 casos se impusieron medidas coercitivas, como correas, mientras que en 2023 fueron 271. El Ministerio público recurrió tres clasificaciones directas en tercer grado por parte de la administración.