«Venir a Bilbao ha sido lo mejor para mi familia», afirma Darrun Hilliard, nueva estrella del Surne

Es uno de los nuevos hombres de negro llamados a guiar al Surne esta temporada. Con una carrera en clubes importantes en Estados Unidos y ... Europa, Darrun Hilliard, de 32 años, ha elegido Bilbao como su nuevo destino profesional. «Estoy agradecido de que el Bilbao Basket me haya recibido y por la oportunidad que me ha dado. Para mí la familia es lo más importante. Venir aquí no ha sido una decisión difícil. Bilbao es una ciudad bonita que me gusta. Valoro la historia del club y lo que ha hecho hasta ahora. Mi familia se ha aclimatado rápido a esta ciudad, tanto mis hijos como mi esposa. Tenía otras opciones con importes quizás más altos, que es algo importante, pero a estas alturas de mi vida valoro más cómo esté a gusto mi familia y cómo esté a gusto yo. El haber venido a este club es lo mejor que podía hacer tanto para mí como para mi familia».

El escolta de Pensilvania será uno de los referentes ofensivos del equipo vizcaíno. Una de sus metas es volver a conquistar la FIBA Europe Cup porque «tener como objetivo repetir un triunfo, ser campeones es algo que es muy bueno individualmente y como equipo. También hace crecer el hombre del club. Queremos repetir el triunfo y ayudar al equipo a crecer, y así también podría estar yo el año que viene aquí».

Hilliard se formó en la Universidad de Vilanova y dio el salto a la NBA con los Pistons. Debutó en la mejor liga del mundo con el conjunto de Detroit y jugó 77 partidos, a los que luego unió otros 14 con los Spurs. También militó en la G-League –liga de desarrollo– con los Austin Spurs y en 2018 cruzó el charco para incorporarse al Baskonia. En sus 35 choques con los vitorianos, el americano cerró un promedio de 10,8 puntos y un 42,5% desde el triple.

Fue ahí donde comenzó con su periplo en la Euroliga, competición que jugó durante cinco campañas con CSKA de Moscú, Bayern y Maccabi. El escolta, que hará de 'tres' en Bilbao, probó suerte en Turquía con el Karsiyaka y los resultados fueron buenos: 11,5 puntos por ¡duelo con un 45,3% en triples. Su segunda experiencia en la ACB fue con el Breogán, con el que ha promediado 13,6 puntos. En abril se fue a Kazan (8,9 puntos y 44,4% desde los 6,75).

Sobre su papel en el Bilbao Basket, el estadounidense apunta que «he sido jugador en la NBA y en Baskonia. Los roles que tenía al principio eran de tirador y jugador ofensivo, nunca realmente como líder, quizás sí en mi época en el Bayern de Múnich. Desde luego no tan claro como ha sido en el Breogán o lo va a ser en el Bilbao Basket. Mi intención no es ganar protagonismo. Me interesa más desarrollar mis habilidades y conocimientos que he adquirido en ayudar a mis compañeros a que crezcan y se formen. Esa es la mayor ilusión que tengo en cuanto al papel que tengo en el equipo de ayudar a los jóvenes».

«Un líder»

Según el director deportivo del Surne, Rafa Pueyo, «Darrun es un jugador con mucha experiencia, mucha calidad, capacidad de anotación, que es algo que queríamos mejorar. Puede anotar de tiro de tres, penetrando, en situaciones de contraataque y, además, es buen generador en las situaciones de pick and roll para sus compañeros, no es egoísta, siempre piensa en el equipo, y es un buen defensor. Además de su talento y calidad, lo que nos ha demostrado ya es que tiene muy buena mentalidad, es trabajador y disciplinado, y es un líder dentro de la pista. Está continuamente hablando con los compañeros, preguntando a los entrenadores las dudas, y apoyando y guiando a los jóvenes. Estamos realmente satisfechos con su incorporación. Tenemos un jugador de primer nivel y espero que nos ayude a competir muy bien».