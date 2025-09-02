El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Darrun Hilliard. Maika Salguero

«Venir a Bilbao ha sido lo mejor para mi familia», afirma Darrun Hilliard, nueva estrella del Surne

Baloncesto ·

El exterior estadounidense aceptó la oferta del Bilbao Basket por el bienestar de su mujer e hijos pese a que otros clubes le ofrecían más dinero

José Félix Cachorro

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:40

Es uno de los nuevos hombres de negro llamados a guiar al Surne esta temporada. Con una carrera en clubes importantes en Estados Unidos y ... Europa, Darrun Hilliard, de 32 años, ha elegido Bilbao como su nuevo destino profesional. «Estoy agradecido de que el Bilbao Basket me haya recibido y por la oportunidad que me ha dado. Para mí la familia es lo más importante. Venir aquí no ha sido una decisión difícil. Bilbao es una ciudad bonita que me gusta. Valoro la historia del club y lo que ha hecho hasta ahora. Mi familia se ha aclimatado rápido a esta ciudad, tanto mis hijos como mi esposa. Tenía otras opciones con importes quizás más altos, que es algo importante, pero a estas alturas de mi vida valoro más cómo esté a gusto mi familia y cómo esté a gusto yo. El haber venido a este club es lo mejor que podía hacer tanto para mí como para mi familia».

