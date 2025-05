Surne y Unicaja negocian por Pantzar

El Surne y el Unicaja están inmersos en pleno proceso de negociación por Melwin Pantzar, quien está cerca de convertirse en el nuevo jugador del ... conjunto malagueño. Todavía no hay nada firmado ni cerrado, pero la operación va por buen camino y la fumata blanca se adivina en el horizonte. Ahora bien, el hecho de que el sueco firme por cuatro temporadas con los andaluces -noticia adelantada por Chema de Lucas en 'X' y confirmada por este periódico- no significa que vaya a dejar el Surne con efectos inmediatos. ¿Por qué? Porque la fórmula que está encima de la mesa contempla una cesión durante la próxima campaña para que el base continúe vestido de negro. ELCORREO ha podido saber que el club vizcaíno también trabaja en la obtención de una compensación económica porque aún le queda un año de contrato y cuenta con un importante blindaje. Las conversaciones están en marcha.

El Bilbao Basket sabe que Pantzar es una pieza muy cotizada en el mercado ACB, que encima lleva el sello de cupo. El nórdico, criado en la cantera del Real Madrid, está a punto de cerrar su segunda temporada en Bilbao con un rendimiento excelente, no exento de altibajos propios de un joven que llegó de verdad a la élite en 2023 y que cada vez es más consistente en su juego. El director deportivo del Surne, Rafa Pueyo, apostó por él mientras estaba todavía en la entonces LEB Oro con el Valladolid y le dio la oportunidad de dar el salto a la segunda mejor liga del mundo. Se ha adaptado rápido, un chaval con un físico portentoso, que defiende y ataca con solvencia. Solo era cuestión de tiempo que clubes potentes llamaran a sus puertas, y el Unicaja ha dado el paso para hacerse con los servicios de un joven con mucho futuro.

Entrevista con EL CORREO

Antes del derbi contra el Baskonia, Pantzar concedió una entrevista EL CORREO en el que abordó el tema de su continuidad en la franquicia de Miribilla. Dejó claro que se veía un curso más vestido de negro. «No puedo controlar quién me va a fichar o si alguien me quiere fichar. Tengo otro año aquí en Bilbao y eso lo respeto mucho. Solo quiero acabar la temporada bien y luego, mi agente, si hay algo, me va a hablar. Eso significa que estoy haciendo las cosas bien. Intento no pensar mucho porque estoy bien en Bilbao. Me gusta mucho el País Vasco. La gente es un poco parecida a los suecos. El tiempo me gusta, aunque llueve un 'poco mucho'. También tiene sol, la comida es muy buena y el aeropuerto está cerca«. Cuando se le insistió en su destino de la próxima campaña, el base reiteró su compromiso con los vizcaínos. »Confío en Dios y en mi agente (Quique Villalobos). Él me ha puesto en los sitios en los que tengo que estar. no tengo estrés y confío en él«. La fórmula elegida sería una cesión que le permitiría completar tres temporadas en el Surne.

Flamante campeón de la FIBA Europe Cup, competición en la que fue una de las piezas claves de Jaume Ponsarnau, Pantzar está creciendo a pasos agigantados. Esta temporada ha jugado todos los partidos en la ACB, lo que habla a las claras de su disponibilidad, en los que promedia casi 10 puntos, 3,8 asistencias, 2,8 rebotes y 13,4 de valoración. En este último apartado solo le mejora ligeramente Tryggvi Hlinason (13,6), otro pilar de los hombres de negro. Unicaja y Bilbao Basket están cerrando los términos de una operación que, si nada se tuerce, dejará al sueco un año más en Miribilla y tal vez algún euro en la caja.