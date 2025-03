Pasadas las 10 de la mañana de este martes, los jugadores del Bilbao Basket esperaban en el exterior del polideportivo de Artxanda al autobús que ... los iba a llevar hasta Loiu para coger el vuelo a Estambul y, desde allí, viajar dos horas y media más en autobús hasta Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía. Los integrantes de la plantilla, según llegaban, se saludaban, chocaban sus puños y se abrazaban. Están conjurados para hacer buenos los 12 puntos de renta obtenidos en Miribilla ante el Tofas en el encuentro de vuelta de este miércoles (18 horas) de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. Minutos antes, Jaume Ponsarnau había manifestado que no piensan con obsesión en esa docena de puntos ya que «miramos seguir en este partido al que le quedan 40 minutos, con la convicción de que va a haber cosas diferentes. Vamos a encontrar más inspiración en ellos, un ambiente en contra y circunstancias a las que nos tendremos que adaptar. Hay cosas que podemos mejorar y aprender de los 40 minutos de Bilbao, pero con el conocimiento de que ellos tienen jugadores que también pueden hacerlo mejor. Estamos preparados para todo», resumió el de Tárrega, que solicita «exigencia mental y el compromiso de jugar cada acción al cien por cien, con concentración».

El técnico de los hombres de negro considera que «es muy importante entender los 40 minutos. Puedes empezar bien y que luego se te vayan, que encuentren el filón. Ya demostraron tener superioridades en determinadas situaciones y hay que perseverar en cómo defenderlas. En el caso de que haya matices tenemos que estar listos. Cada posesión es importante. También la primera», subrayó. Respecto a los aspectos tácticos, el catalán explicó que el «contexto en el último partido se puso en que a Hlinason le cargaron de faltas y tuvimos más dificultades en situaciones dinámicas. Para nosotros Tryggvi es muy importante y marca nuestra filosofía defensiva».

También reparó en que en el enfrentamiento de vuelta «hay un partido importante entre los treses. Ellos tienen unas virtudes y nosotros otras. Se trata de ver quién se protege mejor y quién hace más daño». Incidió asimismo en que uno de los jugadores a tener en cuenta en el Tofas será el americano O'Brien. «Es muy bueno. Esperamos un O'Brien mejor que en el primer partido. Es muy inteligente y va a coger ritmo. Ellos tienen individualidades que saben conectar al equipo y él es una. El gran generador es Alex Pérez… y el otro O'Brien. Es un jugador que nos exige. Ahí hay otro partido importante aparte de los treses. Este Bilbao Basket va a intentar competir de la mejor manera posible, siendo conscientes de que tenemos que ser fuertes mentalmente».

Arbitraje y ambiente

Existen otros aspectos, además de estos estratégicos, que pueden influir en el desenlace. Uno es el del arbitraje, que no gustó nada a la marea negra en el tramo final del partido de ida en el Bilbao Arena. «Solo me queda confiar en que el nivel de arbitraje de la FIBA sea ecuánime. Si no pitan acertadamente, que lo hagan sin diferenciar que uno juega en casa y el otro fuera», deseó Ponsarnau. La otra cuestión es el infierno que se puede encontrar el Bilbao Basket en las gradas del Tofas Spor Salonu (3.500 espectadores).

«Ellos están acostumbrados a jugar competiciones europeas y a competir bien. Y su público también, por lo que sabrá cómo ayudar. Hemos tenido 40 minutos con nuestro público y los aprovechamos. Ahora estaremos preparados ante su público. Todos los equipos tienen un porcentaje mayor de victorias en su casa. ¿Dónde está la diferencia? En el ambiente. Es un contexto que al jugador le emociona y le hace sacar más de lo que tiene. Jugar al cien por cien solo está al alcance de los súper y hacerlo en casa es un poco más posible. Las aficiones excitan y te hacen sacar lo mejor de ti mismo», reflexionó Ponsarnau, que trasladó su satisfacción al poder contar con toda su plantilla ya que «todos están sanos tras el último entrenamiento. Estamos con la necesidad de tener continuidad, pero puede pasar de todo. El baloncesto ahora son cuatro triples -la diferencia que posee su equipo-. A 40 minutos hay mucho tiempo para recuperarlos. Tanto como que en 30 segundos te pueden recuperar esta diferencia. Estamos enfocados en todas las posesiones. Si hay un momento que hay que jugar con el tiempo, ya veremos cuándo será. Hay que jugar inteligentemente»,exigió.