Ponsarnau: «Fue impresionante ver que habíamos hecho feliz a tanta gente»

Robert Basic Domingo, 1 de junio 2025, 01:31 Comenta Compartir

– El año ha sido mediatizado por el título. ¿El club, la afición y Bizkaia son conscientes de lo que se ha conseguido?

– Los que estábamos dentro nos encontramos con que el club cumplía 25 años desde su fundación. Teníamos muchas ganas de reconocerlo y celebrarlo. El Bilbao Basket había pasado por momentos muy difíciles.

– Prácticamente había desaparecido en verano de 2014.

– Claro. Éramos conscientes de que había pasado por grandes dificultades y que ahora estaba en un momento de sensatez, gestión responsable y que las deudas se pagaban. Y de repente...

– ... una final.

– Una final, y cómo lo vivió la ciudad y el territorio. Ves que tienes una responsabilidad muy grande. Éramos conscientes de lo que significaba la final. Pero cuando llegamos al Ayuntamiento y la Diputación...

– ...sus expectativas...

– Se desbordaron. Soy de los que no suele tener muchas expectativas porque creo que da mala suerte. Aquello fue impresionante, ver que lo que habíamos hecho hizo feliz a tanta gente.

– ¿Hasta qué punto les ha cambiado la vida?

– Me saluda mucha más gente por la calle (ríe). Y luego está el tema de la ACB. Conseguir solo 11 victorias podría conllevar una interpretación negativa, pero el título lo ha borrado todo.

– ¿Cómo de querido, apoyado y respetado se siente en Bilbao?

– Muchísimo. Venía de una muy mala experiencia en Zaragoza. Cuando salió la oportunidad de venir a Bilbao sentí que podía encajar bien en esta sociedad. Me identifico con sus valores.

– Es de los los pocos técnicos que tienen su propio cántico.

– Ja, ja, ja. Me da vergüenza, me ruborizo, pero me hace muchísima ilusión. Estoy agradecido a la Peña Hirukoa. Lo que pasa es que el cántico no va bien fonéticamente porque todo el mundo entiende que son los «hijos de Jaume Ponsarnau».

– ¡Y no es así!

– ¡No! Son los «chicos de Jaume Ponsarnau». La gente hace que me sienta muy bien aquí.