«Jugamos en Miribilla y tenemos que ser intensos», afirma Ponsarnau ante un partido «clave»

El Surne Bilbao Basket afronta este domingo (12.30 horas) un partido «clave» en la Liga Endesa con la visita a la capital vizcaína del ... Girona, situado en la clasificación con seis victorias, una menos que los hombres de negro, pero con una proyección positiva desde que Moncho Fernández tomo las riendas del equipo a mediados de diciembre como sustituto de Fotis Katsikaris. El conjunto vizcaíno encara un duelo importante para poner distancia con la parte baja de la clasificación.

A juicio del técnico del Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, deja claro que «jugamos en Miribilla y sabemos que nuestra propuesta, primero de todo, debe ser desde la intensidad, de encontrar el compromiso de todos los jugadores que están en el campo y de los que no. Desde luego, tenemos que tener un altísimo nivel de intensidad». El entrenador está satisfecho con el trabajo de sus jugadores el pasado jueves, el primer día que volvían a entrenar juntos después de la larga pausa por las ventanas FIBA.

Ponsarnau insiste en que está «satisfecho en que se nota que los jugadores quieren entrenar con sus compañeros, que les gusta trabajar juntos, que lo hacen con la máxima motivación e intensidad. Ayer (jueves) hubo un reflejo muy positivo». También apunta que el hecho de contar con tantos jugadores que van con su selección y tienen un papel trascendental «es un hándicap para nosotros, pero lo sensación es que los hemos llevado mejor que la anterior ventaja, que fue muy negativa para nosotros».

Sobre este inconveniente, desvela que «con los jugadores que se quedaron aquí en la anterior ventana no hicimos el mejor trabajo, un poquito con la excusa de que no podíamos hacerlo porque éramos tan pocos. Esta vez le hemos dado muchísima importancia a los jugadores que se quedaron aquí, aparte de porque había más, porque hemos querido aprender la lección, y luego hemos empezado a trabajar mentalmente también este momento antes de la ventana, dar importancia a lo que vendría después. Hemos querido combatir la exigencia mental que supone para muchos jugadores que van con sus selecciones. No olvidar de que lo que comen y son profesionales, sin ninguna duda, es del compromiso con el Bilbao Basket, con este club, con esta ciudad y este territorio».

Sobre el Girona, Ponsarnau tiene en cuenta «sus ocho primeros segundos porque quieren jugar contraataque y quieren jugar pick and roll llegando, jugadores con mucho talento que se han encontrado cómodos, con confianza y han sido capaces de ser competitivos contra rivales muy buenos». El entrenador ilerdense destaca la mejora del próximo adversario en su rendimiento defensivo, ya que «han simplificado su propuesta defensiva con menos dificultades para sus jugadores y con dificultad para el rival de encontrar ventajas, Su mejoría más importante ha estado en la defensa». A este respecto ,Ponsarnau espera «matices de la factoría Moncho».

«Ganar sí o sí»

Rubén Domínguez, exterior del Surne, sostiene que hay que «ganar si o sí al Girona», que en la ida, cuando en su pista superó en la prórroga al Surne (100-94), «tuvo algo de suerte con los triples, aunque nos faltaron cosas al final del partido. Pero en casa tenemos el plus de la pista y de la afición». El tirador andaluz dice que «venimos más fuertes» y «estamos trabajando muy bien».

Sobre el nuevo compañero de equipo, Malcolm Cazalon, Domínguez, lo ve «muy bien, es un gran tirador, y nos va a venir bien a la hora de exigirnos y de competir entre nosotros, porque al final son más minutos a repartir. Creo importante esa competitividad del día al día».