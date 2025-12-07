Jaworski volvió a prender fuego a Miribilla El escolta norteamericano volvió a aparecer cuando el Surne Bilbao más lo necesitaba con un último cuarto sublime de 11 puntos

Hay jugadores que aparecen. Otros que cumplen. Y luego está Justin Jaworski, ese tipo de baloncestista que ha demostrado ser capaz de cambiar la temperatura de un pabellón entero con un gesto, un triple o una mirada a la afición de Mribilla. Ante el Gran Canaria, en un partido áspero, trabado y siempre al borde del alambre, Jaworski, como ya hiciera contra el Morabanc Andorra jornadas atrás, volvió a ser esa mecha que enciende a Miribilla cuando peor pinta todo. Y vaya si pintaba mal.

Quedaban poco más de siete minutos, el marcador mostraba un inquietante 57-61 y el Surne Bilbao se asomaba a otro final angustioso. El partido era un intercambio perpetuo, un tú a tú, un vaivén en el que ninguno de los dos conseguía abrir brecha. Cada ataque era una batalla física, cada punto una conquista. Pero de pronto, como si alguien bajara del cielo del Bilbao Arena y pulsara un interruptor, apareció él.

A 7:20 del final, Jaworski recibió el balón, levantó el tiro y lo mando a través del aire metió un triple limpio. Miribilla, que llevaba minutos acumulando frustración, se levantó como si le hubieran dado cuerda. El ambiente se encendió. El partido, también. Gran Canaria aún respiraba. Pero sólo un minuto más tarde, a 6:17 del final, Jaworski repitió la jugada: otro triple, esta vez para poner al Surne cuatro arriba y provocar un estallido que retumbó en la ría. A partir de ahí, el encuentro cambió de dueño.

Llegó entonces un parcial de 13-2, la reacción que el equipo necesitaba, y en ese impulso había nueve puntos del nortreamericano. Todo pasaba por sus manos, llevaba el ritmo, forzaba faltas, anotaba y, para completar el cuadro, robó un balón adueñándose completamente del partido. Cuando la pelota quemaba, se la daban a él. Y él respondía.

Su último cuarto fue un recital: 11 puntos, perfecto en el triple (2 de 2) y casi infalible desde la línea (5 de 6 en libres). Un jugador tocado por algo especial, un competidor que parece hacerse más grande cuando el reloj aprieta. Ya lo decía Ponsarnau en rueda de prensa: « Es un jugador especial. Si le llegan estos balones a Justin, sea difícil o no, tiene ese talento que hace que vaya dentro». Terminó el partido con 25 puntos, 1 rebote y 19 de valoración en 25 minutos y 58 segundos. 2/5 en tiros de dos y un espectacular 4/4 en triples. Y sí, mantuvo ese 100% desde la larga distancia también en el último cuarto. Su último acto heroico llegó con un tiro de tres punteado que terminó en falta. Desde los tiros libres añadió dos puntos más que consolidaron el +7, la máxima diferencia bilbaína. Para entonces, Miribilla ya estaba rendida a sus pies, con gritos de MVP al unísono que hicieron temblar al estadio.

Por y para el pueblo

Aunque quizá lo más bonito de todo ocurrió después. Con el partido terminado, Jaworski volvió a la pista desde vestuarios para firmar autógrafos, saludar a los niños, y recibir un cariño que crece a cada jornada. No es sólo un jugador en racha, es un fenómeno emocional. Un puente directo entre equipo y grada. La química es absoluta. La afición le ama. Y él lo sabe.

No es la primera vez que Jaworski aparece cuando hay que aparecer. No es la primera vez que cambia un partido con una ráfaga de talento. Pero quizá sí fue la más icónica de lo que llevamos de temporada. Porque lo hizo en un momento crítico, en un duelo físico, tenso, casi espartano. Porque volvió a hacer que la grada prendiera en llamas cuando su equipo necesitaba un líder. Y también porque lo hizo como lo hacen las estrellas del baloncesto actual, mandando el balón al cielo… y haciendo que Miribilla subiera con el.

Todo sigue en orden para el Surne. Otra nueva victoria en casa contra un rival de peso, y otra noche para el recuerdo de un jugador decidido a ser la referencia anotadora de los hombres de negro esta temporada.

