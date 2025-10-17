Jaume Ponsarnau está encantado con la plantilla y la cantidad de talento que aglutina en las filas del Bilbao Basket, que este domingo visita al ... Joventut con la intención de sumar su segunda victoria en lo que va de temporada y la primera a domicilio en la ACB desde la conseguida en diciembre en la cancha del Coruña. Los hombres de negro continúan con la baja de Bassala Bagayoko, quien podría reaparecer contra el MoraBanc Andorra, y esperan contar con un Tryggvi Hlinason que se llevó un duro golpe en la cabeza ante el Peristeri. Tanto que sigue sin recordar nada del impacto sufrido contra la rodilla de Nichols. Lo importante es que los médicos hayan descartado lesiones cerebrales. «Todas las pruebas están bien y confiamos en que juegue», ha manifestado este viernes Jaume Ponsarnau en Artxanda, donde el Surne ultima la preparación del duelo ante la 'Penya'. «Para ganar fuera de casa hay que sumar talento y potencial», avisó el entrenador de los vizcaínos.

Han pasado diez meses desde el triunfo en Galicia y el equipo necesita sumar lejos de Miribilla con cierta regularidad si pretende aspirar a algo más que la mera salvación. Ponsarnau confía en que el «talento» marque el camino, además de un baloncesto basado en las transiciones rápidas, muchas posesiones y explotación del perímetro. «Faltan todavía datos y partidos para ver si es la apuesta que queremos tener. Lo que he visto hasta ahora es que hemos sido un equipo más eficaz cuando hemos corrido. No tengo nada de ganas de pensar ni motivos (para creer) que este equipo debe correr menos», defendió la propuesta actual del Bilbao Basket. Ahora bien, el técnico de los hombres de negro admitió que el Surne está obligado a «jugar mejor» en estático. Asimismo, subrayó que «no hemos tenido la capacidad de aprendizaje que yo esperaba», en referencia a los tiempos para adaptarse y encajar en el nuevo modelo.

La asunción del estilo forma parte del camino a recorrer y que lleva ahora al Bilbao Basket a Badalona, donde aguarda un adversario incómodo. «No es un buen rival para enfrentar ahora por sus características», avisó Ponsarnau. ¿Por qué? Porque el baloncesto del Joventut es antagónico al del Surne, con Ricky Rubio y Ante Tomic vestidos de arquitectos clásicos. «Controlan el ritmo, el juego es colectivo, cuentan con buenos pasadores y todo el mundo tiene la capacidad de creación. No son tan triplistas -acotó el técnico de Tárrega-, pero pasan bien el balón. Y cuando corren tienen jugadores con potencia». Los hombres de negro están obligados a ir aprendiendo sobre la marcha y encontrar la forma más efectiva de desconectar a la 'Penya', que respeta los sistemas y los tiempos y disfruta de dos pívots (Tomic y Birgander) que más allá de su presencia en la pintura asisten a las mil maravillas.

Ritmo competitivo y rebote

Así que una de las claves del partido, según Ponsarnau, pasa por «no perder la competición del ritmo», además de hacerse con la batalla del «rebote» y minimizar las pérdidas. «Estamos jugando muy bien», aseguró el catalán, quien maneja datos y métricas que le indican que va por buen camino. Insistió en la importancia del «talento» para sacar adelante los partidos y admitió, eso sí, que sus hombres deben aprender a «jugar en la misma página», algo que todavía no ocurre con la frecuencia deseada. Advirtió de la complejidad de la defensa de su rival porque la compone gente «corpulenta y de mucho tamaño».

Ponsarnau concede suma importancia al rebote y al rendimiento en este sentido de Hlinason y Bagayoko, aunque no se olvidó de pedir que otros efectivos como «Lazarevic y Krampelj» se sumen a la causa. También debe hacerlo Petrasek, sin olvidar a Sylla. El domingo aguarda un Joventut que luce un 2-0 en su casillero en la ACB -ganó al Granada y al Zaragoza- y también en la Champions, donde se impuso al Cholet y al Hapoel Holon. Una prueba de altura para comprobar hasta dónde puede subir el Surne.