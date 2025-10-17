El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ponsarnau espera que el equipo haga un buen partido en Badalona. Mireya López

«Para ganar fuera de casa hay que sumar talento y potencial»

Jornada tres ·

Ponsarnau defiende el baloncesto rápido y de pocas posesiones del Surne antes de la visita al Joventut, un rival incómodo por sus «características»

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:43

Jaume Ponsarnau está encantado con la plantilla y la cantidad de talento que aglutina en las filas del Bilbao Basket, que este domingo visita al ... Joventut con la intención de sumar su segunda victoria en lo que va de temporada y la primera a domicilio en la ACB desde la conseguida en diciembre en la cancha del Coruña. Los hombres de negro continúan con la baja de Bassala Bagayoko, quien podría reaparecer contra el MoraBanc Andorra, y esperan contar con un Tryggvi Hlinason que se llevó un duro golpe en la cabeza ante el Peristeri. Tanto que sigue sin recordar nada del impacto sufrido contra la rodilla de Nichols. Lo importante es que los médicos hayan descartado lesiones cerebrales. «Todas las pruebas están bien y confiamos en que juegue», ha manifestado este viernes Jaume Ponsarnau en Artxanda, donde el Surne ultima la preparación del duelo ante la 'Penya'. «Para ganar fuera de casa hay que sumar talento y potencial», avisó el entrenador de los vizcaínos.

