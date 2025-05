El Bilbao Basket sella la salvación matemática

El Bilbao Basket es uno de los 16 mejores equipos de la ACB. El objetivo nuclear de la temporada, grabado a fuego en el cuaderno ... de tareas de los hombres de negro, se ha conseguido este domingo de forma matemática ante el Leyma Coruña en Miribilla, donde el equipo hizo los deberes, selló la salvación y de pasó mandó a los gallegos al infierno de la Primera Federación. Con unos magníficos Frey, Pantzar y Bagayoko –este chaval de solo 18 años tiene un futuro brillante–, los vizcaínos desmontaron a los coruñeses y cumplieron de sobra con la meta de la permanencia. Ya era virtual, pero convenía atarla por si las moscas y vivir tranquilos las tres jornadas restantes en las que habrá que rascar lo que se pueda para escalar en la tabla. Tras cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa, más dura que un diamante, los entrenados por Jaume Ponsarnau regalaron paz y calma a una afición que celebró de pie un triunfo vital. Un año más, y será el 21 de los últimos 22, el equipo competirá en el segundo mejor torneo del mundo.

El partido contra los gallegos llevaba semanas subrayado en rojo en el calendario de los hombres de negro. Por el desarrollo del guion, no exento de giros y desenlaces inesperados –léase victoria de los coruñeses ante el Barcelona–, el duelo se había convertido en la tabla de salvación definitiva para los hombres de negro. El salvoconducto hacia una temporada más en la mejor liga de Europa, el sello en el pasaporte con destino a la campaña 2025-2026. Ya está firmado. El susto llegó en forma de una última hora con la que más de un seguidor del Surne frunció el ceño: Hlinason no estaba. La torre islandesa se resintió de su lesión en el gemelo y no pudo ayudar en la pista, al igual que Cazalon, aunque estaba De Ridder a pesar de sus problemas musculares. El triunfo era un imperativo, el equipo tardó en entrar en calor y cuando lo hizo mandó con autoridad ante un rival que tenía las bajas de Huertel, Thompkins y Lima.

Surne Bilbao Basket 79 - 67 Coruña

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 19:34 11 18 1/1 3/6 2 1 5 1 1/1 Abdur-Rahkman 26:47 7 5 2/3 1/4 2 2 4 1/1 R. Domínguez 21:34 12 11 0/1 4/11 3 2 T. De Ridder 14:34 7 7 0/1 1/3 4/4 2 1 3 1/ T. Gielo 20:48 9 12 3/8 6 2 1 B. Bagayoko 12:47 9 13 4/4 1/2 1 1 2 2 1/ M. Jones 20:41 3 3 1/4 0/1 1/2 2 2 1 /1 M. Pantzar 20:26 11 7 1/4 3/7 2 1 3 4 1/ X. Rabaseda 02:41 -1 1 Z. Dragic 15:11 1 1 0/1 0/2 1/2 2 1 1/ A. Sylla 11:10 5 9 2/2 0/2 1/1 4 K. Kullamae 13:47 4 6 1/4 2/2 4 3 2 Equipo 4 1 3 Total 200 79 95 12/25 15/44 10/13 31 7 21 20 6/3 Leyma Coruña Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER A. Núñez 11:17 3 0/1 1 2 P. Scrubb 24:25 3 1 1/3 0/4 1/2 4 1 1 /1 I. Jakovics 08:30 -4 0/3 1 1 3 /1 G. Huskic 10:10 -5 0/5 0/1 1 2 1 /1 O. Lundqvist 15:35 6 9 3/4 0/1 3 2 1 B. Taylor 33:54 17 23 2/4 4/7 1/2 1 2 7 2 2/1 A. Diagne 14:39 1 3 0/3 1/2 6 3 1 5 /1 A. Font 15:38 7 1 0/2 2/5 1/2 2 1 1 2 /2 Y. Barrueta 21:58 10 8 2/3 2/6 2 2 1 K. Silins 21:58 11 11 2/6 0/3 7/7 3 2 3 /2 A. Hernández B. Burjanadze 21:56 12 17 4/8 0/2 4/6 5 5 1 1 1/2 Equipo 5 5 Total 200 67 72 14/39 8/32 15/21 34 19 14 20 3/11

Porque un uno de nueve en tiros de campo a los cinco minutos del partido no era la mejor carta de presentación en un Miribilla que también andaba remolón y frío. Tampoco el Leyma andaba mejor –cerró el cuarto inicial con un increíble dos de 16, con muchas bandejas y lanzamientos liberados fallados–, por lo que el marcador andaba huérfano de aciertos. Hasta que los hombres de negro soltaron la cadena y empezaron a trabajar de verdad. Entre un atinado Gielo –arrancó con un tres de tres en triples–, Sylla y Frey pusieron 11 arriba al equipo (20-9). Un parcial encadenado entre el primer y el segundo período de 18-1 disparó a los muchachos de Ponsarnau, que llegaron a abrir un hueco de 17 puntos (27-10). Secaron a Brandon Taylor, el alma del Coruña, y solo Font, Lundqvist y Burjanadze planteaban problemas. Y el rebote también, huérfanos de Hlinason, circunstancia que aprovecharon los gallegos para dominar en la pintura.

Nervios y despegue

El Bilbao Basket explotaba el perímetro –tiró 23 triples en la primera parte y metió nueve (39,1%)– y encontraba bastantes facilidades en la defensa visitante. Una serie de 0-6 fabricada por Silins y Lundqvist acercó a los de Diego Epifanio a nueve, pero un canastón de Frey mandó a los vizcaínos a los vestuarios 11 arriba (42-31). Habían empatado el segundo capítulo de un partido en el que solo faltaba zarandear bien a los coruñeses para hacerles caer y mandarles a la Primera Federación de forma matemática. Así que tocaba rematar el trabajo en una segunda parte en la que no podían darse concesiones.

Lo de los terceros cuartos del Surne es para hacérselo mirar. Encontrar un buen psicólogo, con un diván cómodo, y sacar todo lo que lleva dentro sería una buena manera de exorcizar los demonios que le atan de pies y manos en este período. Un 0-8 puso a cinco a los gallegos, que poco a poco empezaban a encontrar a Taylor. Mala noticia para un Bilbao Basket que estaba más espeso que la niebla en K2. Apareció De Ridder para tirar un poco del carro, junto con un bravo Bagayoko y el siempre afilado Frey, para firmar un 11-4 y devolver el aire en los pulmones de los hombres de negro. Aún así, con solo 14 puntos en 10 minutos, se entró en el período decisivo con un peligroso 56-49.

Surne Bilbao Leyma Coruña Tiros de 2 12/25Intentos14/39 48%% Aciertos36% Tiros de 3 15/44Intentos8/32 34%% Aciertos25% Tiros libres 10/13Intentos15/21 77%% Aciertos71% Rebotes 38Total53 31+7Defensivos+Ofensivos34+19 Tapones 2Realizados3 Balones 3Pérdidas11 6Recuperaciones3 OTROS 21Asistencias14 20Faltas Personales20

Hasta que Pantzar dijo basta. El sueco protagonizó tres jugadas prácticamente seguidas que dejaron el triunfo y la permanencia en casa. Cogió un rebote por el que nadie daba un duro y metió un triple. Luego clavó otra desde la línea mágica, asistió sin mirar a un magnífico Bassala –Miribilla coreó su nombre– y junto con un poseído Rubén Domínguez rubricó un 11-0 que liquidó al Coruña. El gaditano despertó con un tres de cuatro desde los 6,75 y se desquitó de los fallos anteriores. Todo estaba resuelto y a buen recaudo –la ventaja llegó a ser de más 19 (73-54) y los coruñeses maquillaron el marcador– para que el Bilbao Basket certificara matemáticamente en la jornada 31 su condición de uno de los 16 mejores en la ACB. Y todo ello con un título europeo en las vitrinas. Miel sobre hojuelas.