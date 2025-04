Los 150 aficionados del Bilbao Basket no se dejan amedrentar en la ardiente cancha del Paok

Sin miedo. Los 150 aficionados del Bilbao Basket se han plantado en el Paok Sports Arena con las pilas cargadas para darlo todo en busca ... del primer título europeo de la historia del club. A pesar de que están en franca minoría -los locales han metido cerca de 8.000 personas en su recinto-, los vizcaínos tratarn de hacerse oír en un pabellón que ya estaba lleno una hora y media antes de que comenzara el segundo capítulo de la final.

Colocados en una esquina, protegidos por la policía helena, el centenar y medio de personas que se han dirigido a Salónica no quieran hacer el viaje el balde. Que no sea por ellos si el Surne no logra el objetivo. Por eso se están dejando la garganta en la grada.

Por la mañana han disfrutado de turismo, han visitado la ciudad helena y dos horas antes del encuentro, se han dirigido al escenario de la final. Este último proceso del día se ha desarrollado entre grandes medidas de seguridad para evitar incidentes entre ambas hinchadas.

Por cierto, los locales no dejan animar desde 90 minutos antes del encuentro. Y algunos de ellos, como ocurrió en Bilbao, ya se han quitado la camiseta.