La velada del año del Buesa Arena

Influenciado por la disputa de Roland Garros, Pablo Laso pone de ejemplo el tenis para restar importancia a estar contra las cuerdas en la eliminatoria ... ante el Real Madrid. «Esto es a tres sets y hay que ganar dos. Si ganas los dos primeros, cojonudo, pasas. Si ganas los dos últimos, también te clasificas. Pero para ganar dos, hay que empezar por el primero», simbolizaba ayer. El Baskonia busca un golpe ganador en una segunda manga que se presenta igualada. En juego, evitar un deceso prematuro y buscar el 'break' antes de la muerte súbita.

«Tenemos que ganar y volver a Madrid sí o sí», arenga Tadas Sedekerskis a los aficionados. Más que un partido de tenis, lo que afronta el equipo vitoriano es la velada del año (21:15 horas). El término popularizado por Ibai Llanos y sus combates de boxeo sirven de apelativo para la noche azulgrana más importante de una campaña de escasas alegrías y sensaciones negativas. El Baskonia se agarra al Buesa Arena donde se ha mostrado competitivo, especialmente en los que va de 2025, para alargar la serie ante el Madrid y posponer el inicio de las vacaciones.

«Podemos quedarnos fuera, está claro. Pero creo que no», confiaba Laso ayer. «Somos un equipo que necesita ese empuje del público, lo ha necesitado todo el año. Ese apoyo va a ser importante», consideró el técnico vitoriano, que asegura tener el presentimiento de lograr la victoria y volver a jugar en el Movistar Arena el domingo. «Tenemos el viaje preparado», expresa con una sonrisa cómplice.

Del primer partido, el pasado martes, saca dos conclusiones. La primera, la de ser consistentes y mantener la concentración, la viene verbalizando todo el curso. «Hay que ser constantes los 40 minutos porque en cuanto haces dos o tres cosas mal, el Madrid rápidamente encuentra las ventajas y esa superioridad que puedes tener no eres capaz de plasmarla», insiste. Además, reitera en no querer centrarse en ninguna de las muchas individualidades de su exequipo.

«Igualdad» en el arbitraje

«El otro día vimos un gran Tavares, nos hizo mucho daño no solamente por sus números sino también a las situaciones en el 'pick and roll'», reconoce. «En cambio nosotros le atacamos con jugadores abiertos que también le hicieron daño». La buena labor de Samanic de cara al aro y abriendo el campo se antoja el camino a seguir para aplacar el impacto de caboverdiano. «Igual mañana hace 50 puntos y 45 rebotes y ganamos», ironizó sobre la incidencia del gigante dentro de un equipo repleto de estrellas. «No me obsesiona que ninguno de mi equipo que juegue bien. ¿Por qué me iba a obsesionar que cualquiera del otro equipo juegue bien?», cierra el tema.

El técnico se centra en su plantilla, con los trece integrantes a su disposición. «Están todos bien. Han entrenado con las molestias, típicas de final de temporada, pero en principio todos bien», celebra. Aunque no se confía hasta minutos antes del partido. «Nos ha pasado varias veces esta temporada, decir que están todos bien y hay alguno que se levanta mal o lo que sea».

Preguntado sobre la incidencia del arbitraje, Laso tiene su opinión, pero se la guarda. «No tengo mucho que comentar. Espero que sea lo mejor posible siempre. No me puedo parar a pensar lo que está bien y lo que está mal. Siempre pienso que el árbitro lo va a hacer lo mejor posible», se ciñe. Aunque sí deja una demanda a los colegiados. «Sí es verdad que hay algunas situaciones que lo único que pido es igualdad, eso sí», remachó.

El técnico no quiso desvelar si apuesta por un mismo guión de partido. «No sé decir cómo va a ser, me encantaría, pero no sé. Pero hemos sabido adaptarnos durante la temporada a partidos muy abiertos, a partidos más cerrados, creo que eso habla bien del equipo», manifestó, con la esperanza de mantener el nivel defensivo y la solidez para salvar el «'match ball'».