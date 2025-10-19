Diakite, MVP azulgrana del Granada-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Domingo, 19 de octubre 2025, 21:46
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
No se anduvo con tibiezas a la hora de elegir a su pívot principal, que no fue otro que Diakite. También mantuvo su apuesta por Joksimovic, incluso en momentos de complicaciones. Su equipo encontró vías para romper la defensa zonal granadina. Capacidad de resistencia ante la acumulación de bajas.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Único base puro, con buenos minutos en la dirección, problemas defensivos y una pérdida de balón comprometedora en los instantes finales.
Villar
Base
Valoración del redactor
Minutos para recuperar la confianza. Esforzado, autor de 4 puntos y capaz de oxigenar la rotación.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Vehemente hasta el exceso, pero resolutivo cuando se trataba de reactivar la anotación. Una última buena defensa en el poste bajo ante Bozic.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Recuperó el oficio de base con una actuación correcta y también puso acierto y agresividad al ataque exterior azulgrana. Otro paso adelante.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Una ración de minutos nada despreciable en los que intentó minimizar errores y aportar en el rebote. Un triple de tres intentos. Para nada atenazado.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Encontró en el triple su principal as en la manga. Dos tiros libres claves para ayudar a poner a buen recaudo el resultado a 7 segundos del final.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Intendencia reboteadora, pero poco protagonista a la hora de asumir tiros. Dejó alguna continuación hacia el aro brillante.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Contribuyó a mejorar la producción triplista, aunque perdió precisión en la recta final.
Diakite
Pivot
Mejor del partido
Valoración del redactor
Su intimidación taponadora fue clave en la recta final, así como su capacidad para sumar puntos. Interior de referencia en Granada para Galbiati.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot57
Hamidou Diallo50
Paolo Galbiati46
Markquis Nowell40
Matteo Spagnolo40
Tadas Sedekerskis40
Clément Frisch37
Khalifa Diop37
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Mamadi Diakite31
Markus Howard15
Rafa Villar10
Joksimovic6
Rodions Kurucs6
