Trent Forrest, MVP azulgrana del Baskonia-Panathinaikos. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:19
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Su baloncesto es transparente y no engaña. Pregona un juego vertiginoso y el equipo lo cumplió sobre la cancha. Pero maneja un equipo liviano, sobre todo por dentro, para rivales tan armados como el Panathinaikos. Esfuerzo, intensidad, ritmo y el enorme peaje de la desconexión en el tercer cuarto.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Valentía y falta de complejos en una actuación que alternó errores y virtudes. Le sobraron tiros, que no intensidad. Disfruta a campo abierto.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Rosco anotador después de cuatro triples errados. Se le buscó poco y él tampoco se ofreció mucho. Puso empeño defensivo, pero se le vio incómodo.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Su formidable capacidad atlética contrasta con algunas lecturas equivocadas. Pero encarna perfectamente la intensidad que pretenden club y entrenador
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Intrascendente en un duelo de alto voltaje. Trató de aportar atrás. Sólo Samanic y Frisch, quien no jintervino ni un segundo, jugaron menos.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Buena noticia su debut y también los brotes verdes que mostró. Comprometido en tareas defensivas y apuntando su importancia futura.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
De la ‘Santísima Trinidad’ con Forrest y Sedekerskis. El mejor hasta el descanso, a menos después y apareciendo de nuevo al final. Despliegue y clase.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Plenamente fiel a sus virtudes. Soporte reboteador hasta el descanso y emergiendo adelante a la vuelta de los vestuarios. En ‘modo capitán’.
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Apenas tres minutos en el segundo cuarto para no volver a la cancha. Una pérdida y dos faltas cometidas. Galbiati no le procuró más oportunidades.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Quizá el ejemplo que mejor explica el carácter liviano del Baskonia. Pívot escaso de caja para los ogros que habitan en las zonas europeas. Déficit re
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot26
Hamidou Diallo23
Paolo Galbiati22
Tadas Sedekerskis18
Khalifa Diop17
Trent Forrest16
Clément Frisch15
Markquis Nowell14
Matteo Spagnolo14
Luka Samanic13
Markus Howard13
Mamadi Diakite10
Rodions Kurucs6
Rafa Villar4
Joksimovic-
