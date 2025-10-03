Diallo, MVP azulgrana del Asvel-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas
Viernes, 3 de octubre 2025, 22:30
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Movió con insistencia el banquillo durante todo el encuentro, tanto en el eléctrico buen arranque como en la búsqueda de soluciones para frenar una sangría que tampoco logró detener desde la pizarra. Insistió en crecer desde el juego ofensivo, pero no encontró fórmulas para mejorar en el rebote defensivo.
Forrest
Base
Valoración del redactor
Una estadística aseada y el baskonista más valorado, pero dejó un duelo de suma irregularidad. Del buen inicio como generador a chispazos en el tramo
Nowell
Base
Valoración del redactor
Muy mal partido. Penalizado otra vez por las faltas, también por una antideportiva evitable, y con demasiado sufrimiento a la hora de generar juego.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Maquilló en el tramo final un pésimo duelo. Ni siquiera lanzó a canasta en toda la primera mitad. Mejor tras el descanso, pero también precipitado.
Diallo
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
Un nivel general sólido, aunque también con idas y venidas. Sumó con su exuberancia física, lo que le permitió cerrar la jornada con ocho rebotes.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Menos de diez minutos sobre el parqué a pesar de que el equipo no encontraba el camino. Anotó sus dos triples y casi desapareció tras el descanso.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Imparable en el inicio, con diez puntos y un torrente de energía. Pero perdió la puntería y desapareció del encuentro hasta el último cuarto.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Respondió a un nivel más aseado que la media, aunque le costó entrar en el partido. Su intensidad logró que el equipo no terminara de hundirse.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Le faltó algo de atrevimiento para rentabilizar mejor la modesta cuota de minutos que le entregó Galbiati. Irregular en el tiro exterior.
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Un puñado de insuficientes chispazos, pero se fue sin anotar. Sepultado por el buen arranque de Diop, irrelevante en ataque y demasiadas desatenciones
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Debut como azulgrana, pero quedó claro que se encuentra en proceso de adaptación. Dos minutos en la primera mitad y más presencia tras el descanso.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot13
Trent Forrest13
Hamidou Diallo12
Clément Frisch11
Khalifa Diop11
Paolo Galbiati11
Tadas Sedekerskis11
Markquis Nowell9
Markus Howard8
Matteo Spagnolo7
Luka Samanic6
Mamadi Diakite4
Joksimovic-
Rafa Villar-
Rodions Kurucs-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión