El Baskonia se desploma a cámara lenta

El Baskonia puede haber arrancado 2025 con un claro propósito de mejora en juego y resultados, pero en ciertas materias transita muy lejos de los equipos dominantes de la Liga ACB. El presente otorga este sello hegemónico al Unicaja, no tanto por el lustre de ... su plantilla sino por su estilo característico y lo asentado de su idea de juego. La diferencia ha quedado patente sobre el parqué del Martín Carpena, donde el conjunto vitoriano se ha estrellado ante un anfitrión que le ganó en todos los frentes. El Unicaja fue más y mejor en todo; más contundente, más veloz en la ejecución, más aplicado en el esfuerzo y con un grado de intensidad desbordante. Ante semejante vendaval, al Baskonia le tocó una de esas sesiones ACB en las que no hay paraguas bajo el que guarecerse ni lugar en el que esconderse ante semejante alarde de autoridad por parte del rival.

Unicaja Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER T. Pérez 15:46 4 8 2/6 4 6 2 1/ D. Osetkowski 17:35 12 9 3/6 2/5 4 2 1 3 /2 T. Kalinoski 13:26 3 -1 1/3 1/2 1 1 1 3 1/2 K. Taylor 20:28 10 13 5/8 0/3 1 1 4 1 2/2 J. Barreiro 15:36 4 8 2/2 1 1 2 /1 A. Díaz 20:35 12 18 2/2 2/4 2/2 1 1 3 1 1/ T. Carter 18:11 8 8 2/6 1/3 1/1 1 1 5 1 /2 N. Djedovic 12:19 7 8 1/2 0/1 5/6 1 1 K. Tillie 07:40 3 5 1/1 2 1 1/ D. Kravish 18:24 11 14 5/8 0/3 1/1 5 1 2 1 1/ K. Perry 19:25 12 9 2/5 1/2 5/6 1 1 3 3 /2 Y. Sima 20:35 8 7 4/6 3 1 2 /1 Equipo 6 2 3 1/ Total 200 94 112 29/54 7/22 15/18 26 18 23 19 8/12 Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 23:55 18 2 6/10 2/11 1 1 5 /2 S. Raieste 12:51 -2 0/2 0/1 1 2 2 P. Savkov T. Sedekerskis 29:01 5 2 1/4 1/2 5 1 3 /2 Luwawu-Cabarrot 18:38 13 11 1/3 2/4 5/5 1 3 2/2 O. Jaramaz 03:55 3 1 1/2 1 T. Forrest 19:59 7 7 3/3 0/1 1/4 1 1 2 1 1/3 K. Diop 15:13 0/2 2 2 K. Baldwin 22:59 9 11 4/5 0/2 1/2 4 2 3 2/2 D. Hall 22:57 4 8 2/4 3 3 /1 O. Ndiaye C. Moneke 30:32 14 22 2/4 1/4 7/8 4 3 1 3/3 Equipo 1 2 1 /2 Total 200 73 62 19/35 7/27 14/21 21 9 10 22 8/17

Las bajas de última hora de Nikos Rogkavopoulos y Luka Samanic pudieron lastrar el potencial azulgrana, pero tampoco sirven de atenuante. El Baskonia quedó apeado del partido demasiado pronto, allá por las postrimerías de un segundo cuarto en el que el Unicaja decidió pisar a fondo. Y cuando los de Laso se vieron superados por el vértigo cajista, el partido se convirtió en un enigma hermético que no hubo manera de descifrar. El Baskonia se difuminó a cámara lenta en el pabellón Martín Carpena. Tardío de reacción y sin capacidad para contener el poder destructor de un Unicaja que le hirió en todos los flancos.

La comparativa en los pulsos individuales fue insostenible. No hubo respuesta por parte de Hall y de Diop ante la pegada interior de Kravish y Sima. El emparejamiento entre Osetkowski y Moneke cayó del lado malagueño por mucho que la estadística diga lo contrario. Y en la línea exterior no hubo más color que el verde, con Kendrick Perry, Alberto Díaz y Kameron Taylor mucho más presentes que las pinceladas difusas de Forrest y Baldwin o la guerra en solitario de Howard. Inmerso en un pulso consigo mismo por la recuperación del acierto, el escolta azulgrana fue por momentos la única señal de vida baloncestística del Baskonia. Pero su gasto de munición no fue de la mano de la eficiencia. Howard firmó 18 puntos y dos créditos de valoración. Cada punto, a precio de oro.

Unicaja Baskonia Tiros de 2 29/54Intentos19/35 54%% Aciertos54% Tiros de 3 7/22Intentos7/27 32%% Aciertos26% Tiros libres 15/18Intentos14/21 83%% Aciertos67% Rebotes 44Total30 26+18Defensivos+Ofensivos21+9 Tapones Realizados4 Balones 12Pérdidas17 8Recuperaciones8 OTROS 23Asistencias10 21Faltas Personales19

Pero si hombre por hombre el Unicaja fue mejor, el Baskonia quedó retratado, para mal, cuando toca colocar en la balanza el rendimiento colectivo. Los vitorianos se vieron superados en cuestiones esenciales del juego. Nada se supo de su habitual dominio reboteador ante un rival voraz a la hora de asegurar capturas bajo los dos aros. Pero que el plantel azulgrana llegara a conceder hasta 18 rebotes bajo su propio tablero da para lanzar piropos al equipo local, pero también para reprochar cierta desatención a los hombres altos baskonistas. En general, cada vez que había un balón suelto, ya fuera a ras de parqué o en las alturas, en lance caía del lado andaluz. El duelo confirmó que el equipo de Ibon Navarro tiene un estilo definido y unos recursos con los que explotar su concepción baloncestística mientras que el Baskonia es un plantel que, ya metidos en febrero, sigue en busca de un equilibrio que le otorgue cierta consistencia. El problema es que mientras resuelve sus dudas siempre existe el riesgo de ser atropellado por un oponente con un plan de actuación claro como es el Unicaja.