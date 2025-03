Treinta años del inicio del esplendor del Baskonia. «Hay que aprender a valorar lo que ha costado»

Iván Benito Miércoles, 5 de marzo 2025, 12:06 Comenta Compartir

Las vitrinas del Baskonia se llenaron a partir de un 5 de marzo. A la Copa de la Asociación de 1985 se le sumaron seis Copas, cuatro ligas, una Recopa, cinco Final Four y una final de la Euroliga... Pero en Granada, tal día como hoy hace 30 años, el club vitoriano iniciaba su periodo de mayor esplendor. «Ya habíamos tenido años en los que coqueteábamos con estar cerca de los títulos, y fue el primer gran momento de decir, no os despisteis que estamos aquí. La primera vez que la afición se desplazó en masa... por eso es un recuerdo especial», sostiene en declaraciones al club, Pablo Laso, MVP de aquel torneo.

🗓️ Mañana se cumplen 3⃣0⃣ años de nuestra primera Copa del Rey, la de 1995 🏆



Y lo recordamos con nuestro técnico Pablo Laso, que no solo estuvo presente, sino que levantó la copa como MVP de la final 🔥#GoazenBaskonia pic.twitter.com/ufXzHkDAB9 — Baskonia (@Baskonia) March 4, 2025

Al ahora técnico azulgrana le marcó ese fin de semana. «A los años me operaron del codo y cuando me pusieron la anestesia, yo habla de ese partido, de esa final. Fue un momento muy importante a nivel personal», recuerda. Su retentiva no fue tanto de forma personal. «Fue satisfactorio lograr el MVP, pero no pienso que hiciera una gran Copa por mi forma de ver el baloncesto. Desde mi posición necesito que todo el equipo juegue bien», sostiene.

Sin embargo, su carrera cambió. Tras eliminar al Real Madrid en semifinales, Laso se cruzó en el pasillo de Palacio de los Deportes con Pedro Ferrándiz –histórico entrenador y leyenda blanca–. Le bromeó con que tenía que abandonar ya al Baskonia y mudarse a la capital, un paso que el base daría solo unos meses después.

Tardó 29 años en regresar a Vitoria, consagrado ahora también en los banquillos, con la experiencia necesaria para apelar a disfrutar más de cada triunfo. «A mí yo como jugador, además de cagarme mucho en él, le diría que disfrutara incluso más ese momento. Muchas veces en deporte parece que no disfrutas porque ya estas pensando en el siguiente partido. Muchas veces no valoras lo que has hecho y hay que aprender a valorar lo que ha costado llegar a un sitio sin olvidar que, mientras disfrutas, otro está pensando en ganarte. Hay que tener un equilibrio».

Como ejemplo, pone una anécdota de Chris Corchiani tras el título de Copa del 2002. «Me contó que estaba celebrando a muerte y le dijo a Dusko Ivanovic de broma que ese día no iba a entrenar. Dusko le dijo, te entiendo, pero mañana sí, ¿no?. Ese tiene que ser nuestro ADN», defiende el técnico, sabedor que «dar el máximo es lo que te pide la afición y la marca» Baskonia desde aquel 5 de marzo de 1995.