Sedekerskis, con Lituania. FIBA

Tadas Sedekerskis disputará el Eurobasket con Lituania

El capitán del Baskonia ha sido incluido en la lista de Rimas Kurtinaitis para el torneo que también disputarán Cabarrot (Francia) y Spagnolo (Italia)

E. C.

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:20

Tadas Sedekerskis estará en el Eurobasket que arranca el próximo miércoles y que tendrá como sedes Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre. El capitán del Baskonia ha sido incluido en la lista final de 12 jugadores dada por el seleccionador de Lituania, Rimas Kurtinaitis, para el torneo. El ala-pívot azulgrana será parte de una selección que lidera la estrella de los Denver Nuggets de la NBA Jonas Valanciunas y en la que está también el exbaskonista Rokas Giedraitis, recién fichado por LaLaguna Tenerife.

Sedekerskis, que disputará el partido inaugural ante Gran Bretaña el miércoles (12.30 horas) y que competirá con Lituania en el grupo B junto a Finlandia, Suecia, Alemania, Montenegro y el combinado británico, no es el único jugador del Baskonia que estará en el torneo.

Timothé Luwawu-Cabarrot está en la lista de Francia para el torneo. El alero será parte del potente combinado que dirige Frédéric Fauthoux, en el que están Rudy Gobert, Victor Wenbanyama y Mathias Lessort. Además, Matteo Spagnolo, escolta fichado por el Baskonia este verano, también es parte de la convocatoria de Italia.

Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot y Spagnolo se perderán el inicio de la pretemporada del Baskonia, que comenzará a andar a los mandos de Paolo Galbiati el miércoles. El que no estará en el arranque del trabajo de los vitorianos ni en el Eurobasket es Rodions Kurucs. El ala-pívot letón pasará por el quirófano para solucionar una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo.

