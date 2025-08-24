Tadas Sedekerskis disputará el Eurobasket con Lituania El capitán del Baskonia ha sido incluido en la lista de Rimas Kurtinaitis para el torneo que también disputarán Cabarrot (Francia) y Spagnolo (Italia)

Tadas Sedekerskis estará en el Eurobasket que arranca el próximo miércoles y que tendrá como sedes Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre. El capitán del Baskonia ha sido incluido en la lista final de 12 jugadores dada por el seleccionador de Lituania, Rimas Kurtinaitis, para el torneo. El ala-pívot azulgrana será parte de una selección que lidera la estrella de los Denver Nuggets de la NBA Jonas Valanciunas y en la que está también el exbaskonista Rokas Giedraitis, recién fichado por LaLaguna Tenerife.

Sedekerskis, que disputará el partido inaugural ante Gran Bretaña el miércoles (12.30 horas) y que competirá con Lituania en el grupo B junto a Finlandia, Suecia, Alemania, Montenegro y el combinado británico, no es el único jugador del Baskonia que estará en el torneo.

Timothé Luwawu-Cabarrot está en la lista de Francia para el torneo. El alero será parte del potente combinado que dirige Frédéric Fauthoux, en el que están Rudy Gobert, Victor Wenbanyama y Mathias Lessort. Además, Matteo Spagnolo, escolta fichado por el Baskonia este verano, también es parte de la convocatoria de Italia.

Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot y Spagnolo se perderán el inicio de la pretemporada del Baskonia, que comenzará a andar a los mandos de Paolo Galbiati el miércoles. El que no estará en el arranque del trabajo de los vitorianos ni en el Eurobasket es Rodions Kurucs. El ala-pívot letón pasará por el quirófano para solucionar una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo.