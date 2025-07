Matteo Spagnolo quiere aportar «ritmo» al Baskonia. La última incorporación del club azulgrana, que firma hasta 2028, se definió a sí mismo como un ... jugador versátil, de «instinto y talento», capaz de sumar puntos o contribuir a que el equipo anote. Fueron sus primeras palabras como jugador baskonista tras superar el reconocimiento médico en una visita relámpago a Vitoria.

El base transalpino, que llega procedente del Alba Berlín y es cupo de formación, aseguró que fichar por el club de Zurbano es «el paso que tengo que dar en mi carrera». A la espera de que el nuevo técnico, Paolo Galbiati, defina su rol en el cuadro azulgrana, Spagnolo se presenta como un exterior enérgico. «Me gusta entrar en la cancha y hacer lo que se me exige desde los primeros segundos», subraya el de Brindisi, que visitó el Buesa Arena. No fue la primera ocasión en la que el jugador italiano pisaba el parqué del coliseo azulgrana. «Jugué aquí hace muchos años y siempre me gustó como equipo. Ahora que puedo llevar esta camiseta es un honor para mí», señaló.

Pese a esa leve familiaridad que tenía con el Baskonia, Spagnolo no podía dejar de pensar que su aterrizaje en el equipo vitoriano tenía algo de extraño. «Estoy agradecido y emocionado por esta oportunidad; cuando llegué el miércoles me pareció algo irreal», concluyó en sus primeras declaraciones ofrecidas a los medios del club. El excanterano del Real Madrid, que se unirá a sus compañeros de selección para disputar el Eurobasket desde finales de agosto, subrayó que tiene «ganas de conocer a los nuevos compañeros y la ciudad».

El Baskonia, por su lado, continúa con su plan de buscar otro organizador que se sume a Spagnolo, Forrest y Rafa Villar, además de un exterior y un pívor, tras los traspasos de Rogkavopoulos y Hall.