Ocho kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria por un choque entre seis vehículos en Muskiz

Señal TV | Baskonia-Valencia, en directo

Los azulgranas disputan este viernes su tercer partido de pretemporada en el Torneo EncestaRías de Pontevedra

El Correo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:21

El Baskonia afronta el Torneo EncestaRías con una vacante de última hora en el pasaje. Se quedó en Vitoria Tadas Sedekerkis, que no disputará los dos encuentros amistosos que les esperan al plantel vitoriano en territorio gallego. El capitán se incorporó a primeros de esta semana a los entrenamientos a las órdenes de Paolo Galbiati tras dar por cerrada su participación en el Eurobasket con la selección lituana.

En la vuelta a la rutina azulgrana, Sedekerskis ha sufrido unas molestias en un tobillo que, si bien no parecen significar nada grave, han llegado a la entidad de Zurbano a tomar precauciones y descartarlo de la lista de jugadores disponibles para el partido que el Baskonia disputa esta tarde ante el Valencia Basket (18.45 horas).

El jugador báltico es el último en sumarse a una lista de bajas en la que ya se encontraban Markus Howard y Rodions Kurucs.

