El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alero azulgrana se balancea en el aro montenegrino durante el triunfo lituano. FIBA

Sedekerskis también traslada su polivalencia a Lituania en el Eurobasket

El capitán del Baskonia permanece más que ningún otro compañero sobre la cancha en el revolcón propinado a Montenegro

Ángel Resa

Ángel Resa

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:12

Tadas Sedekerskis no engaña. Sus virtudes son transparentes. Puede firmar algunas actuaciones mejores que otras pero, en un buen estado físico, ejerce como el metrónomo ... de la regularidad. Si en Vitoria ya conocemos de sobra al jugador que vale para todo, el capitán del Baskonia también traslada a su combinado nacional la polivalencia que le distingue. De esa faceta de navaja multiusos se beneficia Lituania en el Eurobasket. Dos partidos y sendas tundas inclementes a las selecciones de Gran Bretaña en el duelo inaugural (94-70) y ayer a Montenegro con un marcador casi calcado (94-67).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  5. 5 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  6. 6 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  7. 7 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»
  8. 8 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  9. 9 Un hombre le roba el móvil a punta de navaja y le obliga a hacerse un selfie con él en Balmaseda
  10. 10

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sedekerskis también traslada su polivalencia a Lituania en el Eurobasket

Sedekerskis también traslada su polivalencia a Lituania en el Eurobasket