Sedekerskis también traslada su polivalencia a Lituania en el Eurobasket

Tadas Sedekerskis no engaña. Sus virtudes son transparentes. Puede firmar algunas actuaciones mejores que otras pero, en un buen estado físico, ejerce como el metrónomo ... de la regularidad. Si en Vitoria ya conocemos de sobra al jugador que vale para todo, el capitán del Baskonia también traslada a su combinado nacional la polivalencia que le distingue. De esa faceta de navaja multiusos se beneficia Lituania en el Eurobasket. Dos partidos y sendas tundas inclementes a las selecciones de Gran Bretaña en el duelo inaugural (94-70) y ayer a Montenegro con un marcador casi calcado (94-67).

En ambos enfrentamientos ha participado Sedekerskis como componente del quinteto inicial. Dieciocho minutos en el primer encuentro para seis puntos, tres rebotes y siete créditos de valoración. Su labor de intendencia que tantas facetas abarca y el empeño defensivo no le permiten brillar estadísticamente del mismo modo que otros compañeros. Tubelis y el estelar Valanciunas destacaron dentro de una representación muy colectiva. Y el alero azulgrana, a lo suyo, regalando al grupo todo aquello por lo que agrada notablemente a los entrenadores.

En el revolcón a Montenegro, que allana el lógico acceso del conjunto báltico al cruce de octavos, ningún otro integrante de la selección lituana permaneció más encima del parqué que Tadas. Nada menos que veinticinco minutos con una carta de lanzamiento corta pero irreprochable (un doble, otro triple y dos tiros libres) que le valieron esos siete puntos. Añadió cinco rebotes para trece créditos y resultó uno de los escuderos principales del dúo Jokubaitis y, de nuevo, Valanciunas. El base que ha fichado el Bayern alcanzó los veintiún puntos y doce asistencias. Al pívot de Utah Jazz le bastaron trece minutos para sellar diecinueve tantos y cinco rebotes.

Spagnolo, importante

Los otros dos miembros del Baskonia que disputan el Eurobasket afrontan hoy los segundos compromisos del campeonato. Aunque el arranque de ambos permite vislumbrar la importancia de Matteo Spagnolo dentro del combinado italiano y el papel secundario de Timothé Luwawu-Cabarrot en el poderoso grupo francés, finalista de los últimos Juegos Olímpicos.

El 'combo' procedente del Alba Berlín acabó como el cuarto discípulo del histriónico Gianmarco Pozzeco con más presencia sobre la pista. Titular en el puesto de escolta con Pajola de base, la adquisición azulgrana de este verano logró diez puntos (cuatro de diez dobles y dos libres sin fallo) en veintitrés minutos. El conjunto 'azzurro' no pudo (66-75) con la Grecia del imperial Giannis Antetokounmpo, prodigio físico que lideró a Milwaukee hasta el cielo de la NBA en 2021.

Spagnolo se enfrentará a España el próximo martes en un duelo muy importante para, especialmente, el bloque de Sergio Scariolo. Aunque quizá también resulte un compromiso de alto voltaje en el caso de Italia si no solventa a su favor el partido de este mediodía contra la Georgia que dominó a La Roja.

Cabarrot, secundario

El tercer hombre de la entidad alavesa en el Eurobasket no dispone de tanto protagonismo en su selección nacional, aunque conviene recordar el atenuante de que se trata de Francia, candidata a las medallas.

El combinado de Frédéric Fauthoux despachó sin miramientos a Bélgica en la apertura del campeonato (92-64) con un papel secundario del alero baskonista. Trece minutos, tres puntos al meter uno de los dos triples que intentó y cinco de valoración dentro de una obra muy coral con siete jugadores superando los diez créditos. Veremos en qué medida usa esta tarde el técnico galo a Luwawu-Cabarrot contra la Eslovenia del formidable Luka Doncic.

Rodions Kurcus, que integró la preselección letona, se recupera de la reciente intervención quirúrgica para solucionar sus dolencias en la fascia plantar de su pie izquierdo.