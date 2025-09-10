Sedekerskis se despide del Eurobasket y ya piensa en recuperar la «identidad» del Baskonia

Fin a la andadura de Tadas Sedekerskis en el Eurobasket. La selección lituana cayó este martes eliminada tras perder su choque de cuartos de final ... contra Grecia por 76-87. Un encuentro en el que fueron casi siempre por detrás en el marcador y en el que volvió a brillar Giannis Antetokounmpo, que firmó 27 puntos.

El partido comenzó con buen pie para los jugadores de Rimas Kurtinaitis, pero el desempeño de la estrella griega fue difícil de frenar para el bloque lituano. Lituania aguantó sus envites hasta el descanso (38-44) gracias a la aportación ofensiva de Jonas Valanciunas. El pívot de los Denver Nuggets concluyó con un doble doble (24 puntos y 15 rebotes).

En la reanudación, Grecia pisó el acelerador. La irrupción de Kostas Sloukas y de Vassilis Toliopoulos, que se sumaron a la exhibición de Antetokounmpo, fue demasiado para Lituania, con un Tadas Sedekerskis que acabó con 3 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias tras 25 minutos en cancha.

El jugador agradeció tras el choque la nutrida presencia de la afición lituana en Riga y también habló sobre lo que espera de esta temporada en el Baskonia. Fue crítico y autoexigente, consciente de que no se puede repetir la imagen de pasados cursos. «Hablé con el entrenador y dentro de poco volveré con las mismas ganas de siempre. Tenemos que volver a devolver la ilusión la gente. Siempre hablamos del carácter y las ganas, pero creo que en los últimos años el equipo no ha tenido esa identidad. No hay que hacerlo hablando, sino haciendo las cosas bien en el campo», expuso en Tirando a Fallar.

Dos huecos más en semifinales

Por otro lado, en el primer partido de la jornada Turquía no dio opción a Polonia, a la que superó por 91-77. El partido comenzó igualado, pero en el segundo cuarto, todo cambió. El combinado otomano, liderado por el NBA Alperen Sengun (19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias), comenzó a poner tierra de por medio, gracias a sus buenas acciones individuales en el poste bajo. El parcial fue en aumento y tras el paso por vestuarios Turquía no bajó el ritmo.

El cuadro de los cuartos de final se completa este miércoles con un doble enfrentamiento. Finlandia y Georgia abrirán la jornada vespertina (16.00 horas) en busca de sus primeras semifinales, mientras que la Eslovenia de Doncic y la Alemania de Schroeder (20.00 horas) protagonizarán el gran atractivo de la tarde.