Rodions Kurucs, descartado para medirse al Granada

Iván Benito Sábado, 18 de octubre 2025, 17:22

El Baskonia seguirá sin contar con Rodions Kurucs. Los servicios médicos del club han evaluado este sábado su estado y han desaconsejado su presencia en el encuentro de mañana en Granada. La expedición azulgrana pernoctará esta noche en la ciudad nazarí de nuevo con diez jugadores profesionales. Forrest y Howard estarán mínimo un mes de baja y el nuevo fichaje, Kobi Simmons, todavía no ha llegado a España.

La baja del ala-pívot letón condiciona el juego interior de la plantilla de Galbiati. Tras la derrota ante el Partizan, el técnico italiano aún albergaba alguna esperanza de contar con él mañana e hizo mención a lo suponía su ausencia. «En el poco tiempo que ha estado en la pista ya habéis visto el impacto que tiene». Su debut ante el Panathinaikos fue prometedor y dejó entrever que podía ser la pieza que endureciera al equipo bajo los aros y logrará mitigar los problemas del equipo en el rebote.

Sin embargo, en el siguiente partido ante el Real Madrid, el hermano mayor del canterano azulgrana volvió a resentirse de la lesión en la fascia del pie. Rodions Kurucs se perdió el Eurobasket y tuvo que pasar por el quirófano para corregir una dolencia delicada. Por el momento, se ha descartado una recaída, y se confía en que pueda estar listo para alguno de los dos encuentros de la próxima semana, ambos lejos del Buesa Arena. El Baskonia se medirá el jueves con el Estrella Roja en Belgrado (21:00 horas), y el domingo con el UCAM Murcia (12:30 horas).