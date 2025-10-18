Kobi Simmons, nuevo base del Baskonia para los próximos dos meses El estadounidense, con pasado en la NBA y procedente de China, llega con un contrato temporal para cubrir las bajas de Forrest y Howard

Iván Benito Sábado, 18 de octubre 2025, 13:19

Dos días ha tardado el Baskonia en encontrar un refuerzo que supla las bajas de Forrest y Howard. La dirección deportiva azulgrana ha reaccionado con celeridad y ha cerrado la llegada de Kobi Simmons (Atlanta, 1997) para los próximos dos meses. Vuelve la figura del temporero al Buesa Arena, habitual en décadas pasadas e inusual en el último lustro, para tratar de sobreponerse a las adversidades que tiene que afrontar el conjunto vitoriano tras un inicio de curso aciago. El base norteamericano, utilizado como escolta en su etapa en la NBA, dispondrá de una opción de extender su contrato hasta el final de la presente temporada. Con 28 años y 1,96 metros de altura, llega libre tras jugar la pasada temporada en los Zhejiang Golden Bulls de la liga china y en los Gigantes de Carolina de Puerto Rico.

El exterior criado en Atlanta promedió 15,4 puntos, 5,1 asistencias, 3,4 rebotes y 14,9 créditos de valoración en la liga china. En el país caribeño llegó hasta los 19,4 tantos de media por partido. Sus porcentajes de acierto en lanzamientos triples, una de las mayores preocupaciones en la parroquia baskonista, rondan el 35% a lo largo de su carrera como profesional, que incluye una temporada en Polonia.

Formado en la Universidad de Arizona, Simmons no fue elegido en el 'draft' de la NBA de 2017, pero encontró un hueco en los Memphis Grizzlies. Fue el primer jugador de la historia de la liga con contrato dual, para compaginar el primer equipo y el filial, los Memphis Hustle. Jugó seis partidos en las ligas de verano, en los que promedió 4,2 puntos y 1,7 asistencias. Llegó a jugar 32 partidos en la Liga Norteamericana esa temporada, para después tratar de ganar una mayor participación con los Cleveland Cavaliers (2019).

Al no lograrlo, dio el salto a Europa. En el curso 2021-2022, Simmons vistió la camiseta del Stal Ostrów Wielkopolski polaco, con el que disputó la Champions de la FIBA. Sus números fueron 14,7 puntos, 2,3 asistencias y 10,2 de valoración en seis partidos. Tras esa aventura, Simmons estuvo muy cerca de recalar en el Granada de Pablo Pin. El ahora segundo entrenador azulgrana pretendió su fichaje en el verano de 2022, aunque el jugador finalmente optó por regresar a Estados Unidos.

Estuvo otros dos cursos a caballo entre la Liga de Desarrollo y las franquicias de los Charlotte Hornets y los Toronto Raptors, donde coincidió con Markquis Nowell. En Vitoria deberán de volver a coordinarse a los mandos del equipo. Su etapa en la NBA se cerró en 2024 con 42 partidos y dio paso a su primer contrato temporal. El Maccabi le contrató para realizar la pretemporada del curso pasado. Si convencía a Oded Kattash, podría quedarse todo el curso. Pero no lo hizo. Se fue de Tel Aviv solo un mes después sin jugar ningún partido oficial y puso rumbo a China, donde firmó otros dos contratos temporales en el Zhejiang FC. En febrero, aterrizó en Puerto Rico, donde también hizo gala de su capacidad anotadora.

El Baskonia le define como «un jugador físico». Se espera que llegue en los próximos días a Vitoria para empezar a ayudar al conjunto de Galbiati e intentar revertir la mala situación en la que se encuentra el Baskonia en la Euroliga, con 5 derrotas en otros tantos partidos. Simmons será el contrapunto de Nowell. Con más físico y envergadura pero menos dotes para la dirección, ambos exteriores serán los dos extracomunitarios del Baskonia en los encunetros de la ACB.

Una vez regrese primero Howard, que estará un mes de baja por su lesión en la mano, y después Forrest, al que no se espera antes de cinco semanas por su rotura en el isquiotibial, Galbiati tendría que realizar dos descartes. La coyuntura dificultará la continuidad de Simmons hasta final de temporada, aunque sus opciones de prosperar en el Buesa Arena dependerán de su rendimiento y su rápida adaptación.