Las razones por las que el Baskonia busca sustituto a Pablo Laso

Carlos Pérez de Arrilucea Jueves, 3 de julio 2025, 11:28 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

En el Baskonia, el entrenador puede ser una figura intocable en épocas de estabilidad, pero en los últimos tiempos tiende a ser el soporte sobre ... el que se descargan buena parte de los males del equipo. Pablo Laso no ha podido evitar está incómoda carga después de una temporada de resultados escasos y de compleja gestión de una plantilla que también presentaba sus grietas internas. No acceder a la Copa del Rey, caer hasta la decimocuarta posición al cierre de la fase regular de la Euroliga y sufrir lo indecible para alcanzar los play off de la Liga ACB han penalizado al preparador vitoriano, que hace un año tomó las riendas de una plantilla ya construida en sus principales cimientos y en cuya configuración apenas tuvo voz ni opinión. Entonces, era la gran apuesta para reactivar al Baskonia. Un año después, se hace borrón y cuenta nueva en el banquillo azulgrana y vuelta a empezar con Galbiati.

Noticia relacionada El Baskonia ultima el fichaje de Paolo Galbiati en sustitución de Pablo Laso La entidad que preside Josean Querejeta acostumbra a pedir a su técnico no solo resultados. También exige dotar al plantel azulgrana de una personalidad ganadora que apenas se ha podido ver durante la campaña que concluyó con la eliminación en cuartos ante el Madrid. Además, desde la entidad de Zurbano también hay disconformidad con la gestión de los minutos de piezas destinadas a sostener el Baskonia del futuro como Pavel Savkov o Ousmane Ndiaye. El hábito de ganar y el crecimiento de los más jóvenes puede conformar una especie de cuadratura del círculo que, a ojos del club, no ha acertado a cumplir Pablo Laso. En busca de estabilidad Laso no era lo que el Baskonia esperaba de él, una conclusión que se fue consolidando a medida que avanzaba la temporada. En este sentido, la reunión del club azulgrana y el técnico vitoriano ha supuesto un choque de personalidades que, en última instancia, lleva a la ruptura. La insatisfacción permanente y la exigencia en la que está instalada la entidad baskonista han colisionado con las convicciones firmes de un entrenador ya con una larga trayectoria en los banquillos y una idea clara de las deficiencias estructurales que arrastaba el equipo. Ante los malos resultados, los reproches caen sobre los hombros de Pablo Laso. Según la evaluación del club, suya es la responsabilidad de la tibieza defensiva, de los problemas para hacer brillar a Markus Howard en ataque o de las dificultades para armonizar las cualidades de una plantilla «con jugadores contrastados a todos los niveles», según afirmó el director deportivo, Féliz Fernández, en su balance de temporada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión