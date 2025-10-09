El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Howard agradece la confianza de Galbiati ante el Olympiacos con una caricia en la cabeza. Igor Martín

El Baskonia persigue un dulce despertar ante el Panathinaikos, una de sus víctimas favoritas

El conjunto azulgrana ha salido vencedor de las últimas siete visitas del gigante griego. «Si jugamos con nuestro estilo y sin miedo, somos un buen equipo», advierte Galbiati

Iván Benito
Carlos Pérez de Arrilucea

Iván Benito y Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:12

El Panathinaikos es uno de los grandes ogros de Europa, pero tiende a empequeñecerse cuando atraviesa el umbral del Buesa Arena y se mide al ... Baskonia. La cancha de Zurbano se ha convertido en una trampa mortal para el equipo heleno, que ha cedido en sus últimas siete visitas. La pasada temporada, el equipo dirigido por Pablo Laso se dio una alegría en plena cuesta de enero para batir al conjunto de Ataman por 91-77. Chima Moneke y Luwawu-Cabarrot fueron los puntales de un anfitrión que pudo incluso con cierto favoritismo arbitral hacia el que entonces defendía el título de la Euroliga. Fue la séptima ocasión consecutiva en la que los baskonistas cerraban las puertas del Buesa en las narices del Panathinaikos.

