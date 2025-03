Pablo Laso, tras caer en Andorra: «No vamos a dejar de estar en play off por este partido» El técnico remarca que fueron los propios «errores» del Baskonia, que «sufrió» en el rebote, los que deparan otra «oportunidad perdida»

El Baskonia ha perdido una «final» en Andorra. Así cataloga ya cada partido Pablo Laso, que fue mascando el disgusto conforme avanzaba el choque y salió a rueda de prensa con un semblante sereno. Los gritos, las miradas, las sonrisas de resignación... que ofreció sobre la pista mostraban una decepción mayor a la verbalizada instantes después. «No vamos a dejar de estar en play off por el partido de hoy», reflexionó.

El técnico volvió a hacer referencia a «toda la fase regular» para justificar que, después de 21 encuentros de ACB, el conjunto vitoriano siga sin pisar la zona noble en ningún momento de la temporada. La travesía por el desierto liguero se alarga ya a 30 jornadas seguidas, contando también las del curso pasado, tras una derrota que escuece por otro deficiente segundo cuarto, con un parcial de 14-0 en contra, y situaciones de partido incomprensibles.

«Nuestros fallos y pérdidas tontas son las que les han permitido correr», aseguraba el técnico en su análisis inicial. «Al descanso llevaban 10 puntos al contraataque; les ha dado aire para irse con ventaja». A su juicio, la «defensa del tercer cuarto» fue buena si no se tiene en cuenta la lucha por el rebote (40-31). «Hemos sufrido ahí, han sido muy agresivos en un aspecto que sabíamos que iba a ser clave», reconoció el técnico vitoriano.

Pese a todo, una vez más, el Baskonia llegó a los minutos finales con opciones de victoria. «Incluso con posesión para empatar dos veces pero hemos perdido el balón», puntualizaba Laso, que admitió que su equipo cometió «errores que no puedes cometer en partidos como este». Además de un Andorra que logró templar el vértigo que por momentos acusó en el último periodo. «La dinámica cambiaba de bajar de 8 a 5 puntos a estar otra vez a 11», lamentó. Joan Plaza, por su parte, reconoció el sufrimiento andorrano. «Se nos han puesto de corbata».

En el discurso de Laso no se escucharon excusas. Ni la baja de Baldwin, ni el estado físico de un Howard mermado, al que agradeció su esfuerzo por jugar, ni el desgaste del encuentro del viernes en Belgrado. «Hemos jugado hace menos de 48 horas, pero lo hemos manejado bien. Nadie ha jugado más de 25 minutos. Nos iba a costar pero hemos hecho las cosas bien para que eso no afectara. No ha sido tanta la diferencia ahí como los errores que les daban la diferencia que necesitaban», culminó.

El entrenador azulgrana apeló a centrarse en los dos partidos «muy importantes» de la próxima semana ante el Zalgiris y el Gran Canaria. Dos rivales directos en la lucha por el play off de las dos competiciones. «Todos los que nos quedan son finales. Y cuanto más se acerque el final, más», define Laso, molesto un día más por los «fallos» de su equipo. «Lo que más me fastidia son errores nuestros que les permitían anotar después de buenas defensas», destacó. Fueron 12 rebotes en ataque del conjunto andorrano en el aspecto del juego en el que el Baskonia más y mejor se estaba defendiendo en este curso, hasta la fecha, desalentador.