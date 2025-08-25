Pablo Laso, sobre su despido del Baskonia: «Me queda la sensación de pena; creía en el proyecto»

Pablo Laso ha hablado por primera vez en público desde que fuera cesado como entrenador del Baskonia. El técnico asegura que ha tenido que « ... aceptar» el despido, que «se alargó por tener que llegar a un acuerdo», y que le queda una sensación de «pena». «Volví a mi casa, a Vitoria, con la idea de un proyecto en el que creía y que desgraciadamente ha terminado pronto», valora en una entrevista en la revista Gigantes.

El técnico vitoriano ha relatado cómo fue el proceso de su salida del Baskonia, confirmando paso por paso lo adelantado por EL CORREO. «Según termina la liga tengo una conversación con el presidente, Josean Querejeta, y obviamente después de la temporada piensa que hay que cambiar algunas cosas. Pasa un tiempo y sé que Baskonia empieza a preguntar por otros entrenadores. En julio el propio presidente me dice que no cuentan conmigo para la próxima temporada. Desde primeros de julio ya me anunciaron que no iba a seguir, pero había que llegar a un acuerdo para finalizar el contrato de tres temporadas».

La «ilusión» por su regreso quedó rota a las primeras de cambio. Laso hace autocrítica y asume su parte de responsabilidad. «Hay que ser críticos con uno mismo. Como entrenador tal vez no he sabido dar con la tecla o debía haber buscado otras maneras de hacer crecer al equipo». Aunque también deja claro su disconformidad con la confección de la plantilla. «Era un equipo que se fichó tarde, estaba prácticamente hecho. Sabíamos que el inicio de temporada iba a ser complicado por lesiones y pasaportes de algún jugador, y que estaba en riesgo nuestra entrada en la Copa del Rey».

A partir de ahí, su repaso de la campaña es que no estuvo tan lejos de lograr los objetivos, dando por bueno su rendimiento en una Euroliga en la que nunca estuvo cerca del play off. «El equipo compitió muy bien en Euroliga. Creo que nuestro número de victorias es alto en mitad de la tabla, y perdimos cinco o seis partidos en las últimas posesiones. Si los hubiéramos ganado, nuestra historia hubiera sido diferente». En la ACB, el mal inicio fue un castigo ejecutado en primera ronda del play off por el Real Madrid. «Todavía recuerdo una jugada en el WiZink, en el primer partido, en el tercer cuarto, en el que se nos escapa un balón para ponernos casi 10 puntos arriba, y es el sentimiento que se te queda: tenerlo todo cerca, pero no haber sido capaces de dar ese paso adelante. Claramente lecciones para mejorar de cara a la siguiente temporada».

Por ahora, el vitoriano está sin equipo, aunque no se cierra ninguna puerta; tampoco la de la selección española. Scariolo ha fichado por el Real Madrid y deja vacante el puesto de seleccionador. «Que alguien piense que yo pudiera entrenar a la selección es un orgullo, un premio a tu valía y a tu trayectoria. Nadie podría descartar ser seleccionador», valora. Aunque reconoce tener «la mente muy abierta a cualquier situación», incluida salir al extranjero, considera España su «sitio natural», y el Real Madrid una casa a la que ve «difícil» volver, pero que no descarta y menos tras la llegada del Chacho Rodríguez a la dirección deportiva blanca, «algo que el equipo necesitaba».