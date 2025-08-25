El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafa Gutiérrez

Pablo Laso, sobre su despido del Baskonia: «Me queda la sensación de pena; creía en el proyecto»

El técnico hace autocrítica sobre su vuelta a Vitoria. «No he sabido dar con la tecla o debía haber buscado otras maneras de hacer crecer al equipo»

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:27

Pablo Laso ha hablado por primera vez en público desde que fuera cesado como entrenador del Baskonia. El técnico asegura que ha tenido que « ... aceptar» el despido, que «se alargó por tener que llegar a un acuerdo», y que le queda una sensación de «pena». «Volví a mi casa, a Vitoria, con la idea de un proyecto en el que creía y que desgraciadamente ha terminado pronto», valora en una entrevista en la revista Gigantes.

