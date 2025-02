Pablo Laso: «La obligación es entender que hay que aprovechar este parón para mejorar»

Iván Benito Domingo, 9 de febrero 2025, 20:46 Comenta Compartir

Al Baskonia se le despejan los dos frentes de batalla. El conjunto de Pablo Laso se va al parón de dos semanas y media sin competir (28 de febrero) con el buen sabor de un triunfo convincente ante el Granada. «El segundo cuarto ha marcado la diferencia y luego, pese a que ha pasado de todo ,el equipo no se ha dejado ir. Eso es lo mejor», ha valorado el técnico. El vitoriano se fue a casa con la sensación de que su equipo apenas había cometido errores y que no había estado «nada egoísta» con el balón.

«Sin hacer un gran partido en ataque, hemos metido más de cien puntos. Esto habla bien del potencial. Pero necesitábamos defender y lo hemos entendido», subrayó. El Baskonia gozó de nuevo de unos buenos porcentajes de tiro, una labor colectiva. «Los porcentajes son mejores si tiras solo. Normalmente para eso hay que mover bien el balón, pasar en el momento adecuado… El problema sería si no somos capaces de tener esos tiros, no si no los metemos», explica.

Pablo Laso entiende el parón de la competición como una oportunidad y no como un lamento. «Buen momento para entrenar y recuperar a algunos jugadores que están muy exigidos. Algunos se irán en las ventanas... pero la obligación es entender que hay que aprovechar este tiempo para mejorar como equipo», afirmó. El año pasado, la sensación fue que al conjunto de Dusko Ivanovic le frenó en uno de sus mejores momentos.

El vitoriano, por contra, se permite bromear mirándolo desde el lado del rival. «A la vuelta jugamos contra el Partizan y el Andorra. Andorra ha ganado en Canarias y Partizan ganó de 20 al Mónaco. Así que mejor que así, que se calmen, que si no están de subidón», ha expresado con una sonrisa sobre dos equipos que, como el azulgrana, estarán 20 días sin partidos. El técnico ha afirmado su propósito de «desconectar». Está por ver si lo consigue. «Las Copas son muy intensas y la temporada para nosotros es muy larga. Voy a pensar en mi equipo, trabajar bien y el finde… probablemente vea los partidos. Pero sin nervios», reconocía.

Por último, no ha despejado la incógnita de la duración que pueda tener la baja de Khalifa Diop. «Es una situación que... hay que aprovechar el parón a ver si nos ayuda», ha culminado tras repetir el proceso de cómo el miércoles se sintió muy dolorido de las dos rodillas.