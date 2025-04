Pablo Laso: «No me frustro»

Ya entrados en abril, el Baskonia sigue dando más razones para la preocupación que para alegría. La semana pasada terminó con un pleno de ... derrotas, con la sufrida derrota en la cancha del Breogán como colofón de regusto especialmente amargo. Tras el choque en Lugo, Pablo Laso manifestó su frustración y trasladó de manera pública que algunos de sus jugadores no siguieran sus consignas de partido. La derrota en ACB ahondó en la inconsistencia del equipo azulgrana, que sigue sin mostrar un perfil sólido y constante.

A pesar de todo, el técnico vitoriano evita caer en la resignación. «No me frustro», ha asegurado sin perder la sonrisa el preparador azulgrana en su habitual comparecencia previa al duelo de Euroliga en la sala de prensa del Buesa Arena. Revisada la derrota ante el cuadro gallego, Laso admite su sorpresa «por una muy mala primera parte en lo físico y en lo mental» después de una semana de doble exigencia continental tras las derrotas ante el Efes y el Fenerbahce lejos del Buesa. «Es una sensación de falta de físico, de falta de concentración y de no tener claro lo que teníamos que hacer contra el rival». El análisis, siempre en términos colectivos y sin personalizaciones, no termina de ahondar en las razones de esa disociación entre las directrices dadas por el entrenador y la mala ejecución en cancha, aunque el preparador alavés recuerda que «me ha pasado muchas veces» que un jugador le lleve la contraria sobre el parqué tras haber apuntado previamente en una dirección determinada en la pizarra.

La inmadurez azulgrana chirría a estas alturas de campaña, aunque Laso recuerda que «siempre es difícil ensamblar equipos». Eso sí, también se trata de un proceso que, en el caso de la escuadra baskonista, su técnico no tiene la sensación de que «esté siendo especialmente difícil». «Depende mucho de la capacidad técnico-táctica de los jugadores. También de su IQ y de su situación física. Hay muchos aspectos que tienes que valorar al punto que vemos equipos que hay veces que los cambian de año a año y funcionan en un mes», apunta Laso.

A tenor de los resultados cosechados hasta el momento y de las sensaciones que transmite su juego, el Baskonia de la presente campaña forma parte del grupo de equipos de maduración tardía y compleja. Laso subraya que desde el principio tanto él como el club tenían claro que «estamos hablando de un equipo muy joven, un equipo en crecimiento». No obstante, también hay pecados recurrentes que se producen tanto lejos del Buesa como en cancha propia, donde el Baskonia muestra, al menos, un balance más positivo de resultados. «Hay días en los que el equipo en casa tampoco está todo lo concentrado que a mí me gustaría», destaca. El preparador vitoriano niega que exista un Baskonia de doble cara, dependiendo de si ejerce de anfitrión o visitante. «Creo que también en casa hemos tenido momentos muy buenos y momentos muy malos como hemos tenido fuera de casa».

Para Laso, la mejora en la concentración sigue siendo una de las grandes claves para mejorar la imagen y los resultados. Las derrotas en Estambul y el batacazo en Lugo quedan atrás y la vista gira hacia la llegada del Asvel Villeurbanne. El Buesa Arena acoge este viernes un duelo sin trascendencia clasificatoria para ambos equipos, pero el entrenador azulgrana pone deberes a los suyos. «Lo importante es hacer un buen trabajo de equipo. Creo que ahí fue donde más sufrimos el otro día. Ante el Asvel es muy importante hacer una buena defensa de equipo sabiendo que en Lugo nos pasó un poco parecido. Esa sensación de que en ningún momento pudimos controlarlos defensivamente y ellos se encontraron muy cómodos ofensivamente. »Es algo en lo que hemos incidido bastante durante la semana».