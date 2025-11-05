El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
El baskonista Kurucs pugna con Juancho Hernangómez (Panathinaikos). Blanca Castillo

La NBA alborota el tablero europeo

El interés de Real Madrid y Barcelona en el proyecto continental de la Liga americana pone en riesgo la hegemonía de una Euroliga al alza con la inversión árabe

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

La NBA, con su mero anuncio de crear una nueva liga en Europa, se ha colado en el espectro político del continente. «Ya hay suficiente ... división. En lugar de reabrir viejas heridas, hago un llamamiento a la NBA para que invierta en la Euroliga», pregonó hace unos días el presidente de la República de Lituania, Gitanas Nauseda. Pese a que la organización norteamericana aún no ha profundizado más allá de tratar de arrancar en 2027 con 16 equipos, cuatro de ellos procedentes de la Basketball Champions League, sus planes empiezan a alborotar al baloncesto europeo.

