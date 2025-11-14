El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Khalifa Diop trata de frenar a Clark. Efe

Otro naufragio con protagonismo arbitral para el Baskonia

El Maccabi anota con extrema facilidad en la primera mitad y vive de las rentas ante las quintas personales de Diakite y Kurucs y la extraña rotación de Galbiati

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

El Zalgirio Arena, el próximo día 25 de noviembre, y Movistar Arena, el 11 de diciembre, dictaminarán si el Baskonia cumple todo un año sin ... ganar a domicilio en la Euroliga o no. Su misión será evitarlo para quitarse de encima la enorme losa que arrastra el equipo azulgrana cada vez que toma un avión para viajar por Europa. Anoche, facturó una nueva derrota con ingredientes similares a las anteriores. Debilidad defensiva, inconsistencia en ataque y varias decisiones arbitrales que, más que controvertidas, fueron perjudiciales para los intereses vitorianos.

