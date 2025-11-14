Otro naufragio con protagonismo arbitral para el Baskonia

El Zalgirio Arena, el próximo día 25 de noviembre, y Movistar Arena, el 11 de diciembre, dictaminarán si el Baskonia cumple todo un año sin ... ganar a domicilio en la Euroliga o no. Su misión será evitarlo para quitarse de encima la enorme losa que arrastra el equipo azulgrana cada vez que toma un avión para viajar por Europa. Anoche, facturó una nueva derrota con ingredientes similares a las anteriores. Debilidad defensiva, inconsistencia en ataque y varias decisiones arbitrales que, más que controvertidas, fueron perjudiciales para los intereses vitorianos.

El análisis del encuentro parte de las extremas facilidades que encontró el Maccabi para anotar durante los primeros 20 minutos. Otra vez, la escuadra de Galbiati saltó a la cancha con un nivel defensivo tétrico, insuficiente ante un rival que tampoco iba sobrado de talento. Hasta el punto de que el técnico italiano llegó a decir a sus jugadores algo así como 'encima quejaros a los árbitros'. La diferencia en el rebote volvió a ser flagrante para un equipo de lo más inconsistente en el juego interior. Diakite volvió a alternar acciones positivas y negativas, destreza en ataque e ingenuidad en defensa, impotencia, frustrado en el banquillo tras una quinta personal que empezó a condenar a los azulgranas a la derrota.

Su sustituto fue Kurucs, eliminado unos instantes después. También por llegar al tope de personales. La diferencia de faltas con el Maccabi fue de 14-24 (6-15 al descanso). Khalifa Diop, el pívot menos gesticulador de la Euroliga, fue castigado con técnica en la que tampoco pareció levantar mucho la voz. Ventajas de jugar en una cancha con menos de cien personas en la grada y una gata Ljubica, residente del vetusto Pionir. Los pívots del Baskonia, muy exigidos por los cambios constantes en defensa que demanda Galbiati, volvieron a quedar señalados por la sumisión bajo los aros.

El tercer cuarto fue lo mejor del Baskonia ante los dos rivales hebreos. Momento en el que Galbiati, que volvió a darle solo los tres minutos iniciales a Villar y cinco a Frisch en el segundo cuarto para luego quedar atornillado en el banquillo, sorprendió al introducir por primera vez a Nowell en el partido y hacerle coincidir con Howard. El astro azulgrana se volvió a mostrar ansioso en ataque.

Quiso arreglar el desaguisado a cañonazos y terminó su participación en el encuentro con dos intentos triples defectuosos, de los que en el argot baloncestístico se consideran 'piedras'. Se fue del partido con un 1 de 6 y lo más preocupante, el Baskonia registró un -11 en los 16 minutos que estuvo en pista. A Galbiati se le vuelve a presentar el dilema el domingo en el Palau de a qué extracomunitario descartar. Al igual que ocurrió ante el Madrid, el que fuera el máximo anotador de la Euroliga 2023-2024 tiene papeletas.