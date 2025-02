Sin cohetes

La ONU rechaza el plan de Donald Trump de convertir Gaza en la 'Riviera' de Oriente Medio. Nos queda claro que el presidente norteamericano, con nombre de pato, es el número uno metiendo la pata. Volver a enseñar la patita en la Euroliga debía ser ... el objetivo de un Baskonia que, como a Dinio, algunas noches le confunden.

Objetos perdidos y acierto

La grada con poca ocupación, quizás porque muchos aficionados están en contra de ella. Repetía quinteto Pablo con dos bases y Samanic como cinco sin serlo. Triples compartidos entre defensas de domingo de paseo. Menos mal que en alguna ocasión nos levantamos de la 'Kamar' para que no se nos fueran por 'enChima'. Ellos se movían muy bien por la franja interior donde castigaban a nuestros indefensos altos. Moneke era el que bombardeaba sin piedad a los de Rivero y DeJulius en febrero. Los balones perdidos por el Buesa, sin ningún criterio, acababan en las manos de los recogepelotas.

Gracias a la entrada de los que meten, Howard y 'Rogka', nos pusimos por delante de unos macabeos que dan 'p'atrás'. La anarquía amarilla en tareas defensivas en nada se parece a las que practica su estado. Así, entre Agapitos y flautas fuimos poniendo orden al Hall de nuestra casa. Trevion y Levi lo iban viendo, pero el de las gafas de casa y con los ojos de Forrest volvimos a nublarles la vista. Entre objetos perdidos y acierto lejano fuimos al reposo.

'Cabarrot' su fosa

Abría el melón 'Timoteo' desde lejos para dejar claro que estábamos en el tomate. Aportaba nuestro croata para lo bueno y lo malo frente a un equipo israelí que por momentos no podía ser peor. Les comenzaba a pasar un Trent por encima, con parada en Cannes, y había poco más que 'haBlatt'. Queda claro que juntar a un grupo de americanos sin conceptos del juego es como querer que te escuche un sordo. El partido, un 'me lo guiso y me lo como' de manual donde titubeaban manos y muñecas. Los de Benjamin son más de dron, nosotros de 'Dronta' Hall, del que disfrutamos con sus vuelos.

La noche avanzaba sin ningún sobresalto y en esas situaciones de baloncesto festivo suele ser el momento indicado para encontrar desaparecidos. Pero Roman peleando como un gladiador romano devolvió la ilusión a un equipo que estaba a punto de que se lo comiesen nuestros leones. Hicieron de su capa un Shayok hasta que por su desacierto 'Cabarrot' su fosa.

Final

Victoria baskonista sin echar cohetes ante un Maccabi que no 'Kattach' victorias. Ramplón e inconsistente equipo amarillo que por momentos pone rojo al más pintado. Nosotros sacamos la cabeza por un francés, un nigeriano y un par de americanos sin que suene a chiste. A por la liga local sin anestesia.