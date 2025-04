Chiste francés

Trump comunica a su circulo íntimo que Musk dejará su papel en el gobierno en apenas unas semanas. Por lo que se ve alguien de ... confianza le habrá comentado a Donald : «'Tesla' está metiendo doblada, recoge cable». Soltar cable y estar enchufado es lo que debía hacer el Baskonia en su despedida casera de la Euroliga.

Tras el spa

Partido con la misma presión que la de un caracol pasando una tarde soleada en el muro de un cementerio. La afición de compras tal vez mandando un mensaje subliminal. Arrancaba la contienda sin aranceles defensivos. Los tensiómetros en el cuarto de los balones mientras el Asvel para creer. Día perfecto para apariciones ofensivas de aquellos que cuando se jugaban las habas eran invisibles. Nos íbamos alejando porque el equipo francés, con tantas bajas, está muy lejos del mínimo exigible para la máxima competición europea. Lo que tiene es una buena cantera, vistas las piedras que lanzaban. Con el abuso en el rebote, alguna transición y el acierto nos bastaba para pasar un viernes de asueto. Maledon era de los pocos que nos hacían mal, pero los del país vecino no estaban ya para ningún 'Lyon'. Howard se lo pasaba pipa, Moneke no vendía humo y el partido nos lo fumamos en un visto y no visto. Los nuestros, al menos, hicieron la 'cuernos' sin ponérselos a Pablo. Al relax tras el spa.

En el cajón

Comenzaba la segunda mitad con triple de Theo y su balance defensivo de cachondeo. La renta iba en aumento sin que ni Trump pudiera pararla con alguna de sus 'brillantes' medidas. Aquello seguía siendo un buen entrenamiento sin petos. Markus aumentaba sus números, sin que nadie le reste ningún mérito, porque es habitualmente quien multiplica nuestra mejora en ataque. Poupet miraba a su banquillo con lágrimas, y es que puedes ser Pat Riley pero sin buenos jugadores te comes la pizarra. Fiesta de puntos, canastas sin galos al lado y todos metiendo, menos ellos, porque es lo que tienen las pachangas. Se iba haciendo tarde y a ellos supongo que muy largo. Más canastas de minibasket baskonistas mientras los de mantenimiento preparaban las curas a nuestro aro tras los golpes recibidos. Minutos eternos de camión de la basura que al menos sirvieron para dar descanso a los principales. Hicimos caja aun estando en el cajón.

Final

Victoria de despedida ante un chiste francés sin ninguna gracia. Partido dominado de cabo a rabo en una noche donde la pasión esperaba en la Semana Santa. Tocaba pensar en las cosas de casa donde es imprescindible dar un 'Girona' de 180º. En Europa nos queda un asalto y varias reflexiones.