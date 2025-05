Un medidor para el rigor baskonista

Una parte del baskonismo arquea las cejas y contiene el aliento al comprobar que el Baskonia tiene todo a su favor para ganar esta tarde ... en el Buesa Arena. Visita Zurbano un Zaragoza que el jueves cesó al entrenador, que el miércoles tuvo que esforzarse al máximo para remontar al Leyma Coruña, y que dispone de una plantilla más limitada aunque con un quinteto de lo más aseado. Un medidor perfecto para la rigurosidad del conjunto azulgrana, sin margen para descuidarse en la batalla por el play off. La escuadra vitoriana debe saltar al pista con la máxima atención, como demanda Pablo Laso, que definió en pocas palabras la esencia de su equipo.

«Podemos competir con cualquiera y perder con cualquiera», reconoce el exalumno de San Viator. Un «arma de doble filo» que deberán empuñar con firmeza y por el lado bueno en estas cinco jornadas restantes de Liga ACB. Llega el momento de mostrarse estricto en la persecución para lograr encaramarse al fin a la zona de privilegio de la tabla. Un puesto entre los ocho mejores entre los que todavía no ha logrado situarse en toda la temporada. Como en cada partido, lo importante es como se acaba, no como se empieza, recuerda Laso, con ganas de terminar satisfecho una semana que no le da buena espina.

«Está siendo atípica y accidentada», consideró ayer el técnico entre las dos festividades (San Prudencio y la del Día del Trabajador), el histórico apagón y los contratiempos físicos sufridos por algunos de sus jugadores. «Tim (Cabarrot) ha estado parado con problemas en la espalda», inició su alocución. «Markus (Howard) ha tenido un problema doméstico», prosiguió antes de recibir al cuadro maño. El preparador espera contar hoy con ambos exteriores.

Las molestias dorsales del alero galo parecen remitir y ayer le permitieron entrenar con normalidad durante la totalidad de la sesión matinal. Lo mismo que el extraordinario anotador estadounidense, que ahora tiene puntos en la mano de forma literal. Necesitó de la intervención médica para sellar una hemorragia en un dedo tras un percance en su domicilio. «Esperamos que no pase nada de aquí al partido», deseó Laso, poco confiado de que la mala suerte de una tregua al vestuario del Buesa Arena.

Por contra, el entrenador celebró la vuelta de Moneke tras un leve esguince de tobillo que le impidió jugar el pasado domingo. La única baja segura es Kamar Baldwin, cuyo regreso está aún por determinar. «Le han quitado las agujas, pero sería aventurarnos mucho en decir una fecha. Según los libros es una lesión de dos o casi tres meses», informó sobre la recuperación de la fractura de una falange en su mano derecha. «Va mejor de lo esperado y está con ganas, así que esperamos acortar los plazos. Pero esta semana no y pienso que será complicado que reaparezca la que viene», lamentó de cara al crucial Joventut-Baskonia del próximo sábado.

Las extrañezas prosiguen a la hora de analizar el rival. «Han jugado entre semana, que de normal suele ser al revés, y han cambiado de entrenador, que creo que nos ha sorprendido a todos». Preguntado por las palabras de Porfi Fisac el día previo a la destitución, en las que el segoviano se achacaba toda la responsabilidad de la mala racha del equipo (dos victorias en los últimos diez partidos). «En mayor o menor grado, pero la culpa es de todos. Si el partido se decide en dos tiros libres, ¿qué culpa tiene el entrenador si se pierde? En un equipo no hay culpables ni grandes héroes», defendió a su compañero.

El preparador baskonista espera «mostrar desde el principio la obligación de ir a por el partido» en otro encuentro en el Buesa Arena. «El equipo no se va a dejar llevar», atestigua después del encuentro del Valencia Basket. «No estoy súper contento con el partido, hicimos muchas cosas mal; de las buenas se habla más porque ganamos, aunque de algunas malas también», afirmó entre risas cómplices con el jefe de prensa. Sin alardes ante el equipo «que más puntos produce en la pintura», detalló sobre una estadística hinchada por el tramo de competición en el que dispusieron de Jilson Bango, fichado por el Fenerbahce. «Tienen armas, talento y tiro y nos obliga a hacer un partido serio», concluyó Laso, que espera alcanzar la deseada consistencia.