Luka Samanic deja de ser jugador del Baskonia El club y el ala-pívot croata llegan a un acuerdo para la rescisión de su contrato por «motivos personales»

Jon Prada Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:20 | Actualizado 10:46h.

Luka Samanic ya no es jugador del Baskonia. El club vitoriano y el ala-pívot croata de 25 años han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato por «motivos personales». Samanic, que ya fue baja en el último partido en Granada por un proceso febril, abandona la disciplina azulgrana menos de un año después de llegar al Buesa Arena.

Una baja más para Paolo Galbiati, que además de Samanic, no podrá contar con Howard, Forrest y Kurucs de cara al partido de este jueves (21.00 horas) en Belgrado frente al Estrella Roja en una nueva jornada de la Euroliga. Una salida inesperada en un Baskonia que en su escueto comunicado de despedida ha agradecido al croata su «compromiso y profesionalidad durante su estancia en Vitoria», deseándole «el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional».

Samanic llegó al Baskonia a finales de diciembre de 2024 por seis meses tras un inicio de temporada atípico en el Fenerbahçe. El croata, con amplia experiencia en la NBA en clubes como San Antonio Spurs o Utah Jazz, aterrizó en agosto a Estambul pero semanas después rescindió su contrato por «problemas personales» derivados del fallecimiento de su hermano. Volvió a Croacia para jugar en la Cibona de su país antes de enrolarse en el Baskonia, que ya intentó su fichaje en el mercado estival, con un contrato de seis meses de prueba más otro año opcional.

Sus actuaciones en ese medio año con el equipo que entonces entrenaba Pablo Laso, en las que mostró buen nivel en su regreso a la Euroliga, le llevaron al jugador de 2,08 metros a continuar en Vitoria. Una aventura que ahora toca a su fin. Con los azulgranas, Samanic ha disputado 23 partidos en la ACB (8,5 puntos, 2,5 rebotes y 9,1 de valoración media) y 20 en la Euroliga (8,6 puntos, 3 rebotes y 8,2 de valoración). 43 encuentros en los que ha mezclado grandes actuaciones anotadoras con cierta irregularidad y frialdad en la defensa y en el rebote.

La salida del ala-pívot de 25 años abre un agujero en el juego interior del Baskonia, que deberá buscar un nuevo jugador en el mercado para esa zona toda vez que únicamente cuenta con Diakite y Diop. Samanic había acumulado muchos minutos como '5' en la rotación de Galbiati.

Comunicado completo El jugador Luka Šamanić no continuará formando parte de la plantilla de Baskonia tras llegar a un acuerdo mutuo para finalizar su contrato por motivos personales. El club agradece su compromiso y profesionalidad durante su estancia en Vitoria-Gasteiz y le desea el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional.