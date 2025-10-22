Galbiati confía en que Kurucs juegue frente al Estrella Roja

El Baskonia viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja este jueves (21.00 horas) con Rodions Kurucs en una expedición que compondrán, ya sin ... Samanic, once jugadores de la primera plantilla más el joven Joksimovic. El ala-pívot letón podría volver a jugar con los azulgranas después de resentirse ante el Real Madrid en la planta del pie izquierdo del que fue operado en agosto y perderse los partidos frente a París, Partizan y Granada.

«Entrenó muy bien ayer (por el martes) durante una hora con el equipo», ha señalado Paolo Galbiati sobre Kurucs. Una buena noticia para un entrenador italiano que tiene las bajas de Forrest y Howard para las próximas semanas. El que sí es parte de la expedición, además de Sedekerskis, que sufrió molestias en Granada, es Kobi Simmons, el base norteamericano recién llegado a Vitoria para paliar el agujero que han dejado las lesiones de sus compatriotas. «Lo hemos introducido en el grupo y está en forma. Ha entrenado fuerte en Estados Unidos y ha llegado bien, con buen mentalidad», ha explicado Galbiati.

El Baskonia buscará en Belgrado la primera victoria en esta Euroliga «sin ansiedad» después de las cinco derrotas iniciales. «La mentalidad es buena y tenemos que crecer en lo físico. El resultado es casual, no lo puedes controlar, pero sí la forma en la que actúas. Tenemos problemas en algunos momentos, pero con el trabajo que hacemos en la cancha limitaremos esos malos minutos y tendremos éxito», ha declarado Galbiati.