Kurucs se duele en el partido ante el Real Madrid. Jesús Andrade
Baskonia

Galbiati confía en que Kurucs juegue frente al Estrella Roja

«Ha entrenado muy bien», ha confirmado el entrenador italiano, que también contará con el recién llegado Kobi Simmons

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:18

Comenta

El Baskonia viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja este jueves (21.00 horas) con Rodions Kurucs en una expedición que compondrán, ya sin ... Samanic, once jugadores de la primera plantilla más el joven Joksimovic. El ala-pívot letón podría volver a jugar con los azulgranas después de resentirse ante el Real Madrid en la planta del pie izquierdo del que fue operado en agosto y perderse los partidos frente a París, Partizan y Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

