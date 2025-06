Péndulo hacia lo positivo

Hay leyes que vienen del mundo de la física que suelen aplicarse en otros ámbitos de la vida, como la ley de la gravedad, de ... la inercia, entre otras. Una de ellas se da últimamente con frecuencia, en lo social sobre todo: la ley del péndulo, ésa que establece las relaciones y comportamientos que se producen en extremos opuestos, e incluso las oportunidades que se dan en los mismos. Provoca a un lado inquietud, al otro euforia, y como bien sabe usted, en el término medio se encuentra la virtud.

Tan virtud que conviene hablar de ella en estos momentos límite: segundo partido de play off contra el Real Madrid, partido esencial para empatar la serie y dirimir el pase a semifinales este domingo. Probablemente coincidamos en este límite pero también es importante comprender que al deseo hay que dotarle de garantías y conviene así fijar esas virtudes que el Baskonia tiene y con las que puede, claro que sí, afrontar este partido.

Fueron tres minutos, poco más, del tercer cuarto donde el equipo se desplazó a ese lado del péndulo donde no fue capaz de revertir un parcial que condicionó los minutos siguientes de partido. El resto del encuentro se llevó entre evitar al máximo los errores y las pérdidas, y aprovechar las debilidades del rival, que por supuesto las tiene, para mantener un equilibrio que se rigió por un poco de un equipo, otro poco del otro.

Reconozcamos también que ninguno de los dos equipos está en su mejor estado, no, no lo está. El Real Madrid con la presión añadida de ese nombre que todo lo cubre, con la mirada fija a la sala de trofeos, tiene un juego plano sin el ritmo a lo que estábamos acostumbrados, basado en las capacidades individuales de sus jugadores pero con un menor sentido colectivo de antaño. Campazzo, Hezonja, Tavares, Llull, Ibaka, Garuba, Abalde, te mantienen alerta, pero se demuestra también que la suma de individuos no siempre da como resultado un equipo. Esta es la debilidad del Madrid y más cuando el partido no se desarrolla por sus derroteros y su estilo. Corazón tiene, energía le pone, intensidad superando el límite, pero esa búsqueda de la mejor opción no fluye tanto como en otras ocasiones.

De ahí el Baskonia debería sacar partido de lo positivo en varios encuentros pasados de esta temporada. A Forrest se le respeta bastante, por su 1x1 con balón capaz de superar a su rival; Howard es siempre una amenaza y el Madrid le trata de parar desde la envergadura de sus defensores pero no tanto desde su velocidad de ejecución; Hall y Samanic atacan la velocidad, o la falta de ella, de Tavares y Fernando, en carrera y desde fuera-dentro; Moneke y Tadas atacan (deben) la endeble defensa del '4' si son agresivos al aro; y Luwawu-Cabarrot y Rogkavopoulos alternan esa posición del 3 a veces más tirador, otras desde el 1x1 en espacios intermedios; Baldwin está llegando, y llegará, porque es consciente de que impulsar el ritmo de partido desde su energía en la acción es positivo para el equipo además de su amenaza exterior; como Diop en aportar físico y músculo sobre todo en los espacios interiores y bajo los tableros.

El péndulo positivo ha de aportar solidez defensiva, compromiso en la defensa con y sin balón, más ritmo en las transiciones -una ventaja tremenda sin explotar- y generosidad en ataque. El péndulo negativo solo requiere de una idea: debe ser breve, respondido y colectivo, no hacerlo te lleva a ser penalizado por el error una y otra vez. El equilibrio es clave, como el ritmo, pero más la sensación de que las virtudes existen y las opciones también