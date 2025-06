Un ex en cada equipo ACB: el increíble dato que realza la gestión de Xevi Pujol en el Manresa La dirección deportiva del conjunto catalán ha logrado una gran identidad en el mercado en los últimos años con la que ha abandonado la zona baja de la tabla

Iván Benito Sábado, 14 de junio 2025, 00:19 Comenta Compartir

Xevi Puyol llega al Baskonia tras cruzar una puerta de dimensiones considerables. Su trabajo en Manresa ha labrado la que posiblemente haya sido la etapa más sólida de la entidad del Bages. Un club más modesto en cuanto a presupuesto, pero de idiosincrasia similar. «Salvando las distancias, hay paralelismos. En Manresa estamos acostumbrados a traer jugadores a la ACB, allí a la Euroliga», considera el nuevo secretario técnico azulgrana.

La Euroliga se ha convertido desde hace años en un compendio de exbaskonistas. En cada jornada de la máxima competición continental no resulta sencillo presenciar un partido sin ver a algún jugador que haya vestido la camiseta del conjunto vitoriano. En el caso del Manresa, el ejercicio se convierte en imposible en la ACB. En estas últimas semanas, los 17 equipos de la liga han contado con al menos un exjugador o exentrenador del conjunto del Nou Congost.

Los 17 equipos restantes en ACB, tienes mínimo a un jugador/entrenador que ha pasado por Manresa.



No creemos que esto se haya dado nunca antes en la historia de la @ACBCOM pic.twitter.com/IawlbEUGNs — La Resistència del Nou Congost (@ResistCongost) May 1, 2025

Pujol asumió las riendas de la dirección deportiva en 2020, con lo que no todos han sido operaciones gestionadas en este último lustro. Sin embargo, el joven de 35 años le ha dado el impulso definitivo desde los despachos al modesto conjunto catalán. Hasta el punto de lograr este dato asombroso, recogido por la cuenta de Twitter 'La Resistencia del Nou Congost' tras el ascenso de Rodrigo San Miguel de asistente a entrenador principal del Casademont Zaragoza.

El Girona, el otro equipo que inicialmente no contaba con ningún ex del Manresa en sus filas, reclutó a Martinas Geben en diciembre. Como le suele ocurrir al Baskonia en cada Final Four, los catalanes disponen de muchos viejos conocidos en las semifinales por el título de la ACB de este año. Destacan los cuatro integrantes del Unicaja (Ibon Navarro, Kravish, Tyson Pérez y Yankuba Sima), los dos del Valencia Basket (Pedro Martínez y Bracou Badio) y la dupla de viejos rockeros del Real Madrid que conforman Sergio Llull y Serge Ibaka, que militaron en el Nou Congost cuando Xevi Pujol tan solo ocupaba un asiento como aficionado. Por último, el Tenerife dispone de Lluis Costa. El base fue uno de los integrantes del último ascenso en 2018, con Pujol como parte del cuerpo técnico.

Su muesca hasta la fecha en el Baskonia ha sido Chima Moneke. Pujol fue su descubridor para el gran público al reclutarle en el verano del 2021. Dos años después aterrizó en Vitoria, con un contrato de dos temporadas que finalizará el próximo 30 de junio.