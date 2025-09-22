Los Harlem Globetrotters desplegarán su fantasía en Vitoria el próximo año

Nuria Nuño Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Los legendarios Harlem Globetrotters desplegarán sus fantásticas habilidades el próximo año en Vitoria. El equipo estadounidense, que en 2026 cumplirá su centenario, volverá a presentar en la capital alavesa una actuación cargada de números imposibles y humor para agradar a los aficionados al baloncesto de todas las edades. Estos trotamundos del baloncesto divertirán al público del Buesa Arena con tiros desde distancias increíbles, mates acrobáticos y ejercicios con un genial manejo del balón, además de disputar un partido ambientado con música y abundante en bromas. Lo harán el 20 de mayo (19.00 horas). Algunos miembros del conjunto americano han logrado récords mundiales en alley-oop y en lanzamientos realizados de formas llamativas, como tirar hacia atrás o bajo una pierna. Sus habilidades incluyen disparos desde la grada y de canasta a canasta.

Su parada en el Buesa Arena forma parte de la gira mundial en la que los Harlem Globetrotters se embarcarán para conmemorar su centenario. Del 14 al 24 de mayo de 2025, el histórico equipo norteamericano visitará España con 'La gira de los 100 años'. Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Tarragona son, además de Vitoria, las primeras ciudades donde han confirmado su presencia. Próximamente se irán desvelando las nuevas sedes donde tendrán lugar los espectáculos.

En esta nueva gira, los espectadores serán testigos de «un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionarán», prometen los promotores del espectáculo. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al Magic Pass y al Celebrity Court Pass o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench.

En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de cuatro puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Más de 60 récords Guinness

Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de sesenta récords mundiales Guinness, «la cantidad más alta de cualquier deporte». De igual modo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados 'Embajadores de la buena voluntad' para promover dietas saludables y un estilo de vida activo. La lista de espera para la adquisición de las entradas ya está disponible desde este 22 de septiembre y permitirá el acceso a una preventa exclusiva de 24 horas en Mitaquilla que comenzará el 29 de septiembre a las 12:00 horas.