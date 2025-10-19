El exbaskonista Rafa Luz obra el milagro con la que será la canasta del año en la ACB El brasileño del MoraBanc Andorra anota un triple desde 27 metros para forzar la prórroga sobre la bocina y dar luego la victoria a su equipo

El MoraBanc Andorra-Basquet Girona de este sábado fue memorable. Dos prórrogas, puntuaciones de récord y una canasta para el recuerdo. Joan Plaza y Moncho Fernández se disponían a realizar el saludo protocolario de final del partido con 89-92 cuando Rafa Luz obró el milagro. El exbaskonista anotó la canasta que se intenta en cada partido pero nunca (o casi) nunca entra. Un triple desde 27 metros y sobre la bocina con el que forzó la prórroga.

ESTO NO ES REAL

QUÉ ACABAMOS DE VER



QUÉ TREMENDA LOCURA ACABA DE METER RAFA LUZ PARA FORZAR LA PRÓRROGA 😱#LigaEndesa | 📺 @DAZN_ES | @morabancandorra pic.twitter.com/hYuK31gK7H — Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2025

El conjunto local lo celebró casi como una victoria. No era para menos. Tenía el encuentro casi perdido tras firmar solo cinco canastas de dos puntos. Era la segunda peor marca de la historia de la ACB. El Andorra logró alcanzar los 92 puntos con 18 triples y 32 tiros libres. Pero el empate le espoleó para volver a empezar de cero y terminar llevándose la victoria, no sin sufrimiento y de nuevo Rafa Luz como protagonista, que únicamente intentó su antológico triple en toda la noche, claro candidato a la canasta del año.

El base, baskonista en la temporada 2016-2017, tuvo que volver a salvar a su equipo en la prórroga. Primero con una bandeja para empatar a 103 (a 13 segundos de la conclusión) y forzar el segundo tiempo extra. Y en el último periodo de un partido de tres horas, todavía le quedaba fuerza para anotar el definitivo 115, después de que el Bàsquet Girona recortara del 113-106 (a 1:54) al 113-112 (a 33 segundos del final).

Con el 115-113 final, el equipo del principado logró su mejor marca de anotación y de triples (19). El Girona, por su parte, también registró su récord propio de puntos en la ACB, de asistencias (27) y su cuarto más anotador (38).